Офіцер ЗСУ пояснив, чому не можна легковажно ставитися до новин з фронту

Росіяни не змогли досягнути значних успіхів з початку так званого "великого наступу", який почався ще взимку. На деяких ділянках фронту були незначні просування. Однак не варто до цього ставитися легковажно.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 111 бригади тероборони Луганщини Сергій Шакун. Він відповів на запитання ведучого 24 Каналу про те, що окупанти незначно просунулися поблизу Кремінної на 5-6 кілометрів. Однак загарбники не змогли досягнути завдань на цьому напрямку.

Дивіться також Військова техніка та мільярди доларів: що отримала Україна від партнерів за рік війни

Чому некоректно говорити про "незначні просування"

Військовий наголосив, що хоч і на карті це виглядає як незначне просування, що зрозуміло. Але кожен метр української землі давався нашим захисникам високою ціною. Тому дещо некоректно так говорити.

Ви кажете, що в деяких місцях сталися незначні просування на 5 – 6 кілометрів. Цю територію ми осінню відвоювали та зайняли позиції. Це скільки хлопців полягло. Не треба так до цього ставитися,

– зазначив військовий.

Дивіться також – карта бойових дій за 31 березня: дивіться відео

За його словами, тероборона міцно тримає фронт і не дає окупантам просуватися вперед. Було б добре, яки було більше снарядів та артилерії. Однак вони тримаються завдяки тим засобам, які є доступні.

Втрати російських окупантів: коротко