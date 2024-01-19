Можливі атаки не лише на Часів Яр: навіщо Росія стягнула під Бахмут 80 тисяч військ

На Бахмутському напрямку росіяни стягнули 80 тисяч військових. Однак навряд вся ця кількість одночасно піде в наступ на Часів Яр, який хочуть захопити окупанти.

Росіяни намагатимуться протиснути українські війська, тому кинули на цю ділянку основні сили добровільного штурмового корпусу. Водночас загарбники можуть готуватися для атаки на Слов'янськ і Краматорськ відразу з трьох напрямків.

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Що відбувається поблизу Бахмута

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що ймовірно ворог стягує ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одразу з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман та Вугледарський виступ.

Останніми днями ворог посилив авіаудари. Певні просування ворожих військ зафіксовано на південь та північ від Бахмута. Мовиться про ті позиції, які були зайняті в ході літньої кампанії.

Думаю, головна причина у нестачі артилерійських снарядів, оскільки росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 000 на добу, а ми відповідаємо лише 2 000, про паритет не йдеться,

– зазначив військовий.

Військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає удар по Часовому Яру, однак не всім угрупуванням. На його думку, найбільші зусилля будуть на Авдіївському, Мар'їнському та Лимано-Куп'янському напрямах.

Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони в лідерах. На Бахмутському відтинку будуть атакувати, але точно не всіма силами,

– каже Мусієнко.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников також повідомляв про збільшення тиску на Бахмутському напрямку. Ворог атакує переважно піхотою, а не технікою, переважний напрямок – Часів Яр. Росіяни перекинули сюди сили свого добровольчого штурмового корпусу.

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке стверджує, що росіяни стягнули велику кількість танків та бронетехніки. Під їх прикриттям окупанти штурмують позиції на захід від Бахмута за кілька кілометрів від Часового Яру.

Яка ситуація на фронті