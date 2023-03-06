Погода нині на користь нам: як весна позначиться на бойових діях

Аналітики прогнозують розвиток подій на фронті після битви за Бахмут: мовляв, почнеться потепління, розкисання ґрунтів і тою бронетехнікою – Marder, Bradley тощо, яку нам поставлять західні партнери, відразу кинутись в активний наступ не вдасться.

На думку військового експерта Петра Черника об'єктивні обставини для перелому на фронті можуть скластися наприкінці весни – початку літа. Про це він розповів 24 Каналу. Він зазначив, що саме тоді безпрецедентна кількість бронетехніки від союзників поступить в Україну і складуться передумови для наступу.

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У ворога безпрецедентні втрати з часів Другої світової війни

Він зауважив, що саме тому росіяни зараз так сильно тиснуть на фронті, тому що вважають, що зможуть залишити за собою якісь окуповані території.

В тому типі бойових дій, які зараз відбуваються, весняне бездоріжжя нині більше на користь нам. Ми перебуваємо в активній фазі оборони і нам зручно, щоб противник не міг пересуватися полем, а виключно дорогами. А як працювати на дорогах ми навчились ще на початку цієї війни,

– наголосив військовий експерт.

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На його думку, велетенський потенціал противника успішно знищується. Втрати особового складу у ворога безпрецедентні з часів Другої Світової війни, за виключенням ірано-іракської війни, в якій загинуло до 1 мільйона людей з обох боків.

"У стратегічному контексті помалу і дуже боляче, але все ж таки все працює на нашу стратегічну перемогу. Вона неминуче буде, однак пам'ятаємо, що тільки здоровий глузд і терпіння є запорукою цього успіху", – підкреслив Петро Черник.

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