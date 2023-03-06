Погода нині на користь нам: як весна позначиться на бойових діях
Аналітики прогнозують розвиток подій на фронті після битви за Бахмут: мовляв, почнеться потепління, розкисання ґрунтів і тою бронетехнікою – Marder, Bradley тощо, яку нам поставлять західні партнери, відразу кинутись в активний наступ не вдасться.
На думку військового експерта Петра Черника об'єктивні обставини для перелому на фронті можуть скластися наприкінці весни – початку літа. Про це він розповів 24 Каналу. Він зазначив, що саме тоді безпрецедентна кількість бронетехніки від союзників поступить в Україну і складуться передумови для наступу.
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У ворога безпрецедентні втрати з часів Другої світової війни
Він зауважив, що саме тому росіяни зараз так сильно тиснуть на фронті, тому що вважають, що зможуть залишити за собою якісь окуповані території.
В тому типі бойових дій, які зараз відбуваються, весняне бездоріжжя нині більше на користь нам. Ми перебуваємо в активній фазі оборони і нам зручно, щоб противник не міг пересуватися полем, а виключно дорогами. А як працювати на дорогах ми навчились ще на початку цієї війни,
– наголосив військовий експерт.
Військовий експерт спрогнозував розвиток бойових дій на фронті: дивіться відео
"У стратегічному контексті помалу і дуже боляче, але все ж таки все працює на нашу стратегічну перемогу. Вона неминуче буде, однак пам'ятаємо, що тільки здоровий глузд і терпіння є запорукою цього успіху", – підкреслив Петро Черник.
Ситуація на фронті: останні події
- Окупаційне військо має серйозні проблеми в районі Вугледара Донецької області. Так, нещодавно туди відправили російський "козачий загін", але після перших зіткнень у нього значно погіршилася ситуація. Однак в інших російських підрозділів ситуація подекуди ще гірша.
- Виведення українських військових, яке спостерігається в Бахмуті, це свідчення ротації. У місто зайшли наші спецпризначенці. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що число українських захисників Бахмута значно збільшилося.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що упродовж кількох тижнів росіяни намагаються вести активні дії в районі Кремінної. Особливо в районах кількох населених пунктів, де активність ворога інколи перевищує дії росіян на Бахмутському напрямку.