Вже скоро вибори: з чим пов'язана активізація росіян на східному фронті

Окупанти активізувалися на Сході України. Вони намагаються наступати на Авдіївському напрямку, де підрозділи ЗСУ тримають оборону. Росії потрібні успіхи на фронті.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що вже поступово наближаються президентські вибори в Росії. Вони відбудуться у березні 2024 року.

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Зараз російська пропаганда активно працює над темою війни в Україні. Їм потрібно успіхи, щоб забезпечили ще більші рейтинги Владіміра Путіна.

Успіхів в Росії небагато

Як нагадав Романенко, в січні окупанти розпочали стратегічну наступальну операцію. І завершилася вона не так, як вони хотіли. Хоча окупанти й змогли захопити Соледар та Бахмут. Але на цьому успіхи закінчилися.

Українські військові чинять потужний опір окупантам. І з літа вдалося просунутися на південь від Бахмута – до Кліщіївки та Андріївки. Також запеклі бої тривають за Курдюмівку. А на Півдні українські військові суттєво вклинилися в оборону окупантів.

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Зараз окупанти вибрали для свого наступу Авдіївський напрямок. Вони вважають його найперспективнішим для просування. Але українські військові тримають позиції та відбивають атаки.

На цей час окупанти обрали для себе найбільш перспективним напрямком Авдіївку та частину Мар'їнки. Але, незважаючи на всі додаткові резерви, техніку та боєприпаси, їм не вдається вирішувати свої завдання,

– зауважив Романенко.

Ситуація на фронті: коротко