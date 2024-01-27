Немає військової доцільності, – Тимочко оцінив дії росіян на фронті

Російські окупанти далі тиснуть на різних напрямках фронту. Попри високу інтенсивність штурмових дій, вони не мають жодних серйозних успіхів.

Голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко прокоментував ситуацію на фронті 24 Каналу. Він наголосив, що бойові дії ворога мають політичне підґрунтя.

До вашої уваги Шалені втрати окупантів: на війні в Україні загинуло щонайменше 3 тисячі російських офіцерів

"Їхні атаки й штурми не пов'язані з військовою доцільністю принаймні на цьому етапі", – констатував Тимочко.

Так, росіяни безперервно штурмують українські позиції, намагаючись досягнути принаймні якогось просування. Їм конче потрібні успіхи на фронті, щоб показати Владіміра Путіна в гарному світлі перед його перевиборами навесні.

Але наразі ворог досягає лише великих втрат. Станом на 27 січня Сили оборони знищили 381 370 окупантів. Зокрема, за останню добу на "концерт Кобзона" вирушило 770 росіян.

Захисники тримають оборону

Росіяни намагаються атакувати по всій лінії фронту й підняти інтенсивність до такого рівня, щоб досягнути якогось успіху. Але його немає.

Попри напруженість ситуації, українські військові тримають зайняті позиції й відбивають усі атаки ворога, завдаючи йому втрат. Ба більше, за будь-якої нагоди самі йдуть у наступ і відбивають якісь ділянки фронту.

Що відбувається на Східному фронті: останні новини

Загарбники готуються до нових боїв за Авдіївку. Натепер вони зосередились на південному житловому районі, де досягли незначних успіхів.

Крім того, росіяни нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському й Бахмутському напрямках. Водночас на інших ділянках фронту ворог перейшов до оборони.

Після захоплення Крохмального на Харківщині окупантами там непереливки. Українські бійці з вигідніших позицій завдають противнику серйозних втрат.