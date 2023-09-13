Заслуговує найвищих оцінок, – військовий оглядач пояснив ефективність муляжів на фронті

Українські військові активно використовують муляжі техніки, щоб зберегти справжню. Так, ворог витрачає дорогі дрони, снаряди та ракети для фальшивок за менш ніж тисячу доларів.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що нова тактика українських захисників не давала б таких гарних результатів, якби не системний підхід.

До вашої уваги Виглядає, як справжня техніка: росіяни витрачають дуже багато боєприпасів на знищення муляжів

"На сотні такого роду "цілей" було витрачено відносно високоточні російські боєприпаси. Це чудовий результат, що заслуговує найвищих оцінок", – вважає Шарп.

Яке значення нової тактики ЗСУ

Муляжі техніки виготовляє компанія "Метінвест" у невеликому ангарі. Зокрема, фальшивки 155-мм гаубиці М777 роблять зі звичайних каналізаційних труб за менш ніж тисячу доларів. Виготовляють також гаубиці Д-20, міномети, РЛС та засоби ППО.

Активне знищення муляжної техніки свідчить про те, що ворожі засоби цілевказання та розвідки дають маху.

Якщо вони систематично, у сотнях випадків, помилились у виборі цілі – значить, або з технічного боку проблеми, або з кваліфікацією,

– зазначив Шарп.

Військовий оглядач припустив, що йдеться про обидва фактори.

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Українські військові втрачають муляжі, а ворог – справжню техніку