Таких сил не бачили за півтора року, – Гайдай про ситуацію на найважчих напрямках фронту

Одними з найскладніших напрямків фронту зараз є Сватівсько-Куп'янський та Кремінсько-Лиманський. Зокрема окупанти активізувалися в районі Кармазинівки у Сватівському районі.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він відзначив, що угруповання, яке росіяни протягом місяців накопичували на Луганщині – близько 1000 танків, сотні тисяч особового складу, величезна кількість БК – кинуто ворогом на ці два напрямки.

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Українські захисники, які боронять Україну на цих ділянках фронту, підтверджують, що ворог зосередив на Луганщині потужні сили.

"Хлопці розповідають, що наступу таких сил та особового складу, які росіяни кинули проти наших захисників, вони не бачили за півтора року жодного разу", – наголосив Гайдай.

Цілі окупантів

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За останні кілька днів росіяни просунулись в районі Кармазинівки. І їхньою метою може бути подальше просування до населеного пункту Борова та витіснення українських сил за Оскільське водосховище.

Ексголова Луганської ОВА вважає, що окупанти цим хочуть досягти наступного:

вийти на адміністративні кордони Луганської області;

розколоти українське угруповання навпіл;

перетягнути на себе наші війська, які зараз розташовані на Запорізькому та Бахмутському напрямках. У такий спосіб вони зменшать навантаження на свої підрозділи на тих ділянках фронту, і це дозволить їм там вирівняти ситуацію.

Військові – не дуже фахові

Крім того, напружена ситуація поблизу Кремінної. На цьому напрямку також велике скупчення ворожих військ, але українські сили тримають оборону.

Окупанти ж своєю чергою воюють переважно кількістю, а не якістю. Хоча й не можна сказати, що вони невмілі вояки, адже у них є тямущі офіцери, які мають бойовий досвід. Проте основна маса військових не дуже фахові. Це – нещодавно мобілізовані та зеки зі "Шторм Z",

– підкреслив Гайдай.

Тому окупанти беруть перевагою в артилерії, важкій техніці та великою кількістю особового складу.

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Фронт стабілізується

Крім того, росіяни прагнуть дійти до Лиману та Куп'янська. Однак на цьому напрямку зосереджено достатньо українських сил, а українське командування бачить усі загрози, які можуть скластися в наступні дні та тижні.

"Реакція нашого командування на активізацію росіян була миттєвою. Протягом тижня ситуацію на фронті зможуть стабілізувати, і ні до Куп'янська, ні до Лимана ворог не зможе дійти", – впевнений Сергій Гайдай.

Ситуація на фронті: коротко