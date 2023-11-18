Ворог активізувався на багатьох напрямках: у ЗСУ пояснили, що відбувається на фронті

Окупанти активізувалися на різних напрямках. Цілі у них однакові – захопити якнайбільше української території.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зауваживши, що активізацію ворога спостерігають і на Лимано-Куп'янському, і на Бахмутському напрямку тощо.

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Яка ситуація на фронті

Як наголосив Фітьо, окупанти хочуть захопити Куп'янськ, який є важливим логістичним центром. За минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Також ворог запустив 12 дронів-камікадзе і завдав 350 обстрілів з артилерії різних калібрів.

Попри це, українські військові ліквідували 111 окупантів, а також знищили 12 одиниць військової техніки. Зараз погодні умови погіршуються, тому окупанти не зможуть багато використовувати військову техніку. Але на обстріли з артилерії це ніяк не вплине.

Дивіться розмову з Володимиром Фітьо на ютубі 24 Каналу

Упродовж останніх тижнів бойові дії активізувалися і на Бахмутському напрямку. Там за минулу добу вдалося відбити 11 атак. Ворог запустив 28 дронів-камікадзе та завдав 333 обстріли. Тут вдалося знищити 147 окупантів та 32 одиниці техніки, серед яких – 1 танк та 2 БМП.

На цьому напрямку активізувалися бойові дії. Ворог намагається атакувати та переходити до агресивних дій, щоб повернути втрачені позиції. Українські захисники в активній обороні, але за будь-якої нагоди намагаються покращити тактичне становище,

– розповів військовий.

Стратегічних успіхів ворог не має. Але недооцінювати окупантів не можна. Вони скеровують значні сили на атаки. Тут часто використовують підрозділи з російських зеків та мобілізованих.

Є підрозділи "Шторм", "Шторм-Z" тощо. Туди входять колишні зеки, але є підрозділи, де воюють підготовлені мобілізовані. Якщо мобілізований пережив хоча б 2 – 3 атаки, то він переходить в категорію нормальних військових, які несуть більшу небезпеку,

– сказав Фітьо.

Ситуація на фронті: коротко

Українські військові мають успіхи на лівому березі Херсонщини. За даними Генштабу, морські піхотинці разом з іншими підрозділам змогли закріпитися там на кількох плацдармах.

Нещодавно українські захисники знищили ворожий "Сонцепьок". Сталося це на лівобережжі Херсонщини.

З початку повномасштабної війни Сили оборони знищили понад 317 тисяч ворожих військових. За минулу добу, 17 листопада, ця цифра зросла ще на 620 одиниць.