Ситуація складна, але контрольована, – Резніков про бої на Сході

Війна в Україні триває майже рік. Попри активні бойові дії на Сході, ситуація там залишається контрольованою.

Однак вона не легка. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Сили оборони контролюють ситуацію на Сході

Від початку повномасштабної війни Силам оборони вдалося відбити основні атаки росіян та повернути значну частину втрачених територій. Однак значні частини Півдня і Сходу країни залишаються під окупацією, а бойові дії досі тривають інтенсивно.

За словами Резнікова, військова ситуація на Сході – "складна, але контрольована". Міністр оборони зазначив, що про це йому розповіли генерали.

Яка зброя потрібна Україні

Резніков розповів, яка зброя потрібна Україні. Серед бажаного – винищувачі, бойові літаки та далекобійні ракети. За його словами, все це потрібно не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

Міністр оборони сподівається, що наступні 2 тижні переговорів з європейськими та північноамериканськими союзниками з приводу військових літаків призведуть до ухвалення позитивного рішення. Він підкреслив, що з розвитком війни в Україну почала надходити військова техніка, в якій колись відмовляли.

Для мене все, що неможливо сьогодні, можливо завтра,

– підсумував Резніков.

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