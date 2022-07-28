Обстріли та невдалі наступи ворога: у Генштабі розповіли про основні новини з фронту

російські війська не мають значних успіхів на фронті. Проте противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по нашій країні, зокрема і з території білорусі.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін. У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на різних напрямках.

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Штурми та розвідка: де росія зосередила основні зусилля

Основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей. Також ворог намагається втримати захоплені території Херсонщини та частини Харківщини, Запоріжжя, Миколаївщини й створити собі сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках. Крім цього, ворог вперто продовжує блокувати морські комунікації України у Чорному морі.

Окупанти намагалися вести штурм у напрямку Брускинське – Білогірка, проте наші воїни його успішно відбили й ворог відійшов з втратами. Намагаючись промацати слабкі місця в нашій обороні, ворог штурмував і в напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху теж не мав.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити.

Наразі агресор має частковий успіх лише в напрямку Відродження – Вершина, де закріплюється південно-східніше Вершини. Натомість чергова спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати зайняті рубежі та повернути втрачені позиції на Криворізькому напрямку. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активними не були, проте намагається посилити угрупування військ на Запорізькому напрямку й перекидає туди додаткові підрозділи.

На Волинському та Поліському напрямках білоруська армія проводить інженерне обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Також білоруси проводять повітряну розвідку з метою уточнення позицій наших військ і щоб викрити системи протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки російської федерації посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Також ворог активізував розвідку БпЛА на Харківському напрямку.

Обстріли населених пунктів продовжуються

Н а Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.

ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині. На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків.

зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. На Слов’янському напрямку в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка були артилерійські обстріли.

в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка були артилерійські обстріли. На Краматорському напрямку противник теж обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

противник теж обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки. На Бахмутському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк і завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк і завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів: Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків окупанти застосували авіацію.

артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів: Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків окупанти застосували авіацію. З метою сковування наших дій ворог веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Також росіяни завдали авіаудару біля Новопетрівки.

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