З великим наступом у росіян великі проблеми, – Данілов

Російські окупаційні війська вже розпочали свій великий наступ. Проте Сили оборони України дають загарбникам гідну відсіч.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вже розпочали наступ

Данілов заявив, що росіяни мають чималі проблеми зі своїм великим наступом.

Ми бачимо на сьогодні, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ. Вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Майте на увазі, що той наступ, який вони планували, вже поступово триває,

– зауважив секретар РНБО.

За його словами, варто також зауважити, що через потужні дії українських захисників наразі триває не той наступ, на який розраховували загарбники.

Коротко про ситуацію на фронті