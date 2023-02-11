З великим наступом у росіян великі проблеми, – Данілов
Російські окупаційні війська вже розпочали свій великий наступ. Проте Сили оборони України дають загарбникам гідну відсіч.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни вже розпочали наступ
Данілов заявив, що росіяни мають чималі проблеми зі своїм великим наступом.
Ми бачимо на сьогодні, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ. Вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Майте на увазі, що той наступ, який вони планували, вже поступово триває,
– зауважив секретар РНБО.
За його словами, варто також зауважити, що через потужні дії українських захисників наразі триває не той наступ, на який розраховували загарбники.
Коротко про ситуацію на фронті
- У Генштабі повідомили, що загалом від початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 136 880 своїх військових. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 1 140 окупантів.
- Зокрема, під час штурму Вугледару знешкодили російського полковника Сергія Полякова. Він від початку вторгнення був командиром 140 бригади спеціального призначення.
- Протягом доби 10 лютого авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили російських окупаційних військ. Окрім того, ще 4 рази наші бійці вдарили по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
- Моніторингова група Oryx повідомила, що з 24 лютого 2022 року Росія втратила приблизно 50% свого оперативного танкового парку. Мовиться щонайменше про тисячу танків. Також окупанти втратили понад 2,2 тисячі артилерійських систем.
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ також розгромили російську колону біля Вугледара. Там діє 155 бригада морської піхоти, яка, найімовірніше, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. Експерти зазначають, що російські війська застосовують дуже неефективну тактику.