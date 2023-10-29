Ворог не залишає спроб захопити Авдіївку та штурмує різні напрямки: огляд карти фронту 29 жовтня

За минулу добу на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень. Ворог намагався іти в наступ на кількох важливих напрямках.

Ворог перекинув додаткові сили на Авдіївський напрямок та намагається штурмувати позиції наших військ на Сході.

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Ворог продовжує обстрілювати Україну

Минулої доби ворог завдав по Україні 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також вночі окупанти запустили по Україні 5 "Шахедів".

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Яка ситуація на фронті

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

Раніше голова пресслужби 15-го прикордонного загону України Іван Шевцов заявив, що на Куп'янському та Лиманському напрямках перебувають близько 100 000 російських солдатів, і погода останнім часом вплинула на інтенсивність російських операцій у цих напрямах.

ворог наступальних дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Тим часом сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. Зазначимо, що Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що російські війська перекинули на лінію фронту в Авдіївці елементи до восьми бригад.

На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Втрати ворога на фронті

наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника. В ISW заявили, що ЗСУ утримують позиції в Кринках на лівому березі. Наталія Гуменюк уточнює, що Сили оборони намагаються вести бойові дії "у різний спосіб максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно", однак говорити про просування (фізичне чи географічне) зарано.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб окупантів.