Зеленський на передових ЗСУ, навчання українців на F-16 у Данії: хронологія 489 дня війни

Станом на 27 червня в Україні триває 489 день повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили міцно боронять нашу землю, а загарбники – тікають через шалені втрати на фронті.

Про головні події за 27 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.

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Агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. На щастя, люди вціліли. Наслідки атаки з'ясовують рятувальники.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.Через повномасштабну російську агресію станом на червень 2023 року було пошкоджено або зруйновано 8,6% від загальної площі житлового фонду України, а саме 87 мільйонів квадратних метрів, повідомили у KSE. Сума збитків складає понад 54 мільярда доларів, кількість пошкоджених об'єктів — понад 163 тисячі. Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка – 46,6 мільярда доларів – від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними, загалом постраждало 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисячі – пошкоджено, 5,4 тисячі – повністю зруйновані.У Данії заявили, що навчання українських пілотів на F-16 вже стартувало. Окрім того, країна працює над тим, аби передати Україні літаки.Зеленський також розповів, що упродовж 26 червня побував на передових позиціях ЗСУ у Донецькій та Запорізькій областях. Президент подякував воїнам. Зокрема, за слова підтримки, дуже теплі обійми, а також – шеврони.Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських героїв на Південному напрямку. Там президент подякував захисникам.Зеленський розповів, що провів нараду з генералами. Вони ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання.У своєму зверненні Володимир Зеленський розповів, що вручив дві золоті зірки Героя України: капітану Олегу Оливі – командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ; майору Сергію Дудіну – заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади.