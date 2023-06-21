Нічна атака дронами, вибухи на Хмельниччині: хронологія 483 дня війни

В Україні триває 483 день повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили України мужньо борються за нашу землю, а окупанти – зазнають шалених втрат.

Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.

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За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.У Повітряних силах повідомили, що вночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі 6 дронів-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних сил на Хмельниччині.Окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ, повідомили у Генштабі ЗСУ. Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.Пізно ввечері 20 червня ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.За попередньою інформацією, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа.У Хмельницькій області було чутно вибухи, повідомили в ОВА."Шахеди" в цю ніч рухають до Заходу – тривога вже у Тернопільській області.Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що в цих регіонах зафіксували рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед". Згодом сирена почала лунати вже і в інших багатьох регіонах.Пентагон провів аудит щодо військової допомоги Україні з боку США і виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання. Загалом таким чином для України "знайшлося" ще 6,2 мільярда доларів.