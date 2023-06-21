Нічна атака дронами, вибухи на Хмельниччині: хронологія 483 дня війни

Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Атака "Шахедами" на Львів та Київ, повернення полонених з Угорщини: хронологія 482 дня війни
7:39
За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.7:38
У Повітряних силах повідомили, що вночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі 6 дронів-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних сил на Хмельниччині.7:32
Окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ, повідомили у Генштабі ЗСУ. Так, у Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.7:00
Пізно ввечері 20 червня ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли.6:57
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.6:30
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.6:15
За попередньою інформацією, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа.5:05
У Хмельницькій області було чутно вибухи, повідомили в ОВА.4:42
"Шахеди" в цю ніч рухають до Заходу – тривога вже у Тернопільській області.3:00
Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що в цих регіонах зафіксували рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед". Згодом сирена почала лунати вже і в інших багатьох регіонах.2:39
Пентагон провів аудит щодо військової допомоги Україні з боку США і виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання. Загалом таким чином для України "знайшлося" ще 6,2 мільярда доларів.