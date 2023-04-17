Епіцентр запеклих боїв – Бахмут та Мар’їнка: карта бойових дій за 17 квітня

Російські загарбники продовжують завдавати цинічних ударів по Україні. Однак ворог зазнає чималих втрат на фронті.

На сьогодні ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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На яких напрямках ворог веде наступи

Основні сили окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші військові відбили понад 60 атак ворога.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

Що відбувається на різних напрямках

Актуальна карта бойових дій

протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині.ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Ворог провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Важливо! За минулу добу ЗСУ завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також наші захисники знищили 4 ворожих БпЛА – 2 типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів загарбників.

Нагадаємо, що станом на 17 квітня від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась на 182 660 осіб.