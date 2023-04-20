Великі втрати в окупантів та важкі бої за Бахмут: карта бойових дій за 20 квітня
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
На сьогодні найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Збройні Сили України міцно тримають оборону цих міст та дають відсіч російським загарбникам.
Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. Росіяни ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
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В окупантів все погано з психологічним станом
У підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині, окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану. Основні причини – великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів. Таким чином, збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Росії.
Яка ситуація на фронтіНа Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без змін. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.На Бахмутському напрямку
Актуальна карта бойових дій за 20 квітня
Зауважимо, що наша авіація за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.
Нагадаємо, що станом на 20 квітня ЗСУ на той світ відправили 184 тисячі 420 окупантів.