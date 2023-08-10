Нічна атака України, робота ППО на Київщині: хронологія 533 дня війни

Станом на 10 серпня в Україні триває 533 дні повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії. Загарбники на фронті зазнають шалених втрат, оскільки наші захисники дають потужну відсіч ворогу.

Про головні події 10 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.

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