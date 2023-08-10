Нічна атака України, робота ППО на Київщині: хронологія 533 дня війни

Станом на 10 серпня в Україні триває 533 дні повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії. Загарбники на фронті зазнають шалених втрат, оскільки наші захисники дають потужну відсіч ворогу.
Про головні події 10 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.
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Як повідомляють окупанти, цієї ночі вони збили 2 БПЛА, які летіли буцімто у бік Москви. Один – у Калузькій області та другий – над територією Одінцовського району Московської області.6:00
Росіяни вихваляються, що вночі у Севастополі 9 БПЛА заглушили РЕБ і ті впали в акваторії Чорного моря, ще два були нібито знищені системою ППО.4:02
По всіх областях України уп'яте оголосили повітряну тривогу. У Росії знову злетів МіГ-31К. На тлі загрози застосування ударних БпЛА "Шахед" на Заході по всій території держави оголосили повітряну тривогу через іншу загрозу – літаків Міг-31К, які є носіями "Кинджалів". На щастя, ця тривога тривала недовго – відбої почали оголошувати вже через 10 хвилин.2:00
У Херсоні стало відомо про смерть 17-річної дівчини – Влади Веремеєнко. Вона отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілів міста росіянами 31 липня. Лікарі впродовж кількох днів боролися за її життя. Вона була ученицею Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.1:50
У Київській області повідомляють про роботу ППО.0:20
У Києві та кількох областях вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього був запуск окупантами безпілотників типу "Шахед". Попередньо, "Шахеди" рухалися з північного напрямку.