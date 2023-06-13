Нічна атака України, цинічний удар по будинку у Кривому Розі: хронологія 475 дня війни

В Україні триває 475 день повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили потужно борються з російським ворогом, а окупанти – зазнають шалених втрат на фронті.

Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу є загиблі та поранені. Інформація уточнюється.



Наслідки удару по Кривому Рогу / фото ОВА

У Кривому Розі в Дніпропетровській області у житловий багатоквартирний будинок влучила російська ракета. У сусідніх будинках також є пошкодження, повилітали шибки.За інформацією КМВА, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, а проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не було.У Києві та області працює ППО.Сирени почали вити на Півдні. Невдовзі карта повітряних тривог "червоніла" доти, поки у всіх областях України не почали попереджати про ракетну або дронову атаку.