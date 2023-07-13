Масована атака дронів-камікадзе на Київ: хронологія 505 дня війни

В Україні триває 505 день повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники намагаються атакувати наші території, а українські захисники дають їм потужну відсіч.

Яка ситуація у дипломатії та що відбувається на фронті в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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За 12 липня кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 8 поранених: 5 у Званівці, 2 у Бердичах і 1 в Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.У Повітряних силах розповіли, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).Пізно ввечері 12 липня у небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".За 12 липня кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 8 поранених: 5 у Званівці, 2 у Бердичах і 1 в Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.У Повітряних силах розповіли, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).Пізно ввечері 12 липня у небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи – є приліт в казарму кадировців. За попередньою інформацією, поранених кадировців вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан. Ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО".Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомили у Генштабі.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.Силами й засобам ППО у повітряному просторі Києва виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах зафіксовані падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та хлопець 23 років зазнали осколкових поранень, вони госпіталізовані. У Шевченківському районі врятовано одну людину.У Подільському районі під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого, повідомив Віталій Кличко.У Чорному морі є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.КМВА показала фото наслідків падіння уламків. Також у Подільському районі Києва – загоряння в нежитловій будівлі.

Наслідки падіння уламків у Києві / фото ДСНС, КМВА

У Дарницькому районі Києва після падіння уламків є руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху, повідомив мер міста. У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Є двоє постраждалих – їм допомагають медики.У Києві уламки впали на житлові будинки: в Шевченківському районі на 5 поверх багатоповерхівки; у Дарницькому, попередньо, на технічний поверх багатоповерхівки.Унаслідок повітряної атаки у Солом'янському районі Києва, ймовірно, впали уламки "Шахеда". Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце.Є небезпека через пуски "Калібрів" та атаку дронами-камікадзе.