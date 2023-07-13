Масована атака дронів-камікадзе на Київ: хронологія 505 дня війни
13 липня 2023, 06:30Читать новость на русском
В Україні триває 505 день повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники намагаються атакувати наші території, а українські захисники дають їм потужну відсіч.
Яка ситуація у дипломатії та що відбувається на фронті в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Гарантії безпеки від G7, Зеленський на саміті НАТО: хронологія 504 дня війни8:07 За 12 липня кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 8 поранених: 5 у Званівці, 2 у Бердичах і 1 в Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.8:05 На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.8:02 За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.8:01 Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.8:00 У Повітряних силах розповіли, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).7:45 Пізно ввечері 12 липня у небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.7:30 Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".8:07 За 12 липня кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 8 поранених: 5 у Званівці, 2 у Бердичах і 1 в Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.8:05 На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.8:02 За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.8:01 Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.8:00 У Повітряних силах розповіли, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).7:45 Пізно ввечері 12 липня у небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.7:30 Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131". 7:24 В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи – є приліт в казарму кадировців. За попередньою інформацією, поранених кадировців вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан. Ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО". 7:20 Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомили у Генштабі.6:51 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.6:30 Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.6:11 Силами й засобам ППО у повітряному просторі Києва виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах зафіксовані падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та хлопець 23 років зазнали осколкових поранень, вони госпіталізовані. У Шевченківському районі врятовано одну людину.2:53 У Подільському районі під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого, повідомив Віталій Кличко.2:51 У Чорному морі є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.2:32 КМВА показала фото наслідків падіння уламків. Також у Подільському районі Києва – загоряння в нежитловій будівлі.
Наслідки падіння уламків у Києві / фото ДСНС, КМВА