Окупанти готують гуманітарну катастрофу, знищення ворожого складу: хронологія 536 дня війни

Станом на 13 серпня в Україні триває 536-й день повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники зазнають колосальних втрат на фронті, а наші захисники – мужньо борються за наші території.

Про головні новини за 13 серпня, боротьбу українців проти агресора та нові воєнні злочини окупантів – пише 24 Канал.

Дивіться також На Кримському мосту – вибухи, а під Калінінградом розбився Су-30: хронологія 535 дня війни

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.ЄС передав Києву поки лише 223,8 тис. артснарядів – це менше чверті від запланованої кількості, розповів речник ЄС Петера Стано. Навесні країни-члени ЄС обіцяли збільшити постачання боєприпасів через їхню нестачу у ЗСУ. Всього, у рамках плану, Україна мала отримати мільйон артснарядів впродовж року.У ніч проти 13 серпня було вкрай неспокійно на окупованій частині Херсонської області. Моніторингові канали повідомляють, що там сталися вибухи. За наявною інформацією, ціллю став, ймовірно, склад з боєкомплектом. Він розташований під тимчасово окупованими Олешками, що на лівому березі Херсонської області.Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. У нашій державі готуються до того, що цілями ворога знову можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив Андрій Єрмак. Так, глава ОП зазначив, що Росія прагне в Україні створити гуманітарну катастрофу.У Росії намагаються створити власну версію "Шахедів". Власне, росіяни намагалися запевнити, що "Герані" – їхня версія іранських "Шахедів". Але Conflict Armament Research (CAR) виявила, що це таки іранські Shahed-131 і Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, щоб у Кремлі заявляли про те, що вони випущені на території країни-агресорки. Минулого ж місяця дослідники CAR отримали уламки двох російських "Герань-2". Ними ворог також атакував Україну. І детальний аналіз цих дронів свідчить, що у Росії "почали виробляти та використовувати вітчизняну версію "Шахедів".