Нічна атака Півдня, вибухи над Одесою: хронологія 481 дня війни

В Україні триває 481 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Збройні Сили продовжують надійно обороняти нас від загарбників.

Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Вибухи на окупованій Херсонщині, успіхи ЗСУ поблизу Авдіївки: хронологія 480 дня війни

Вночі над Одеською областю силами ППО було збито чотири з чотирьох ворожих ракет типу "Калібр", повідомив спікер ОВА Сергій Братчук.У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.Наталія Гуменюк підтвердила, що вночі окупанти атакували Одещину. Ракети запускали з Чорного моря, зокрема з підводного човна.На лівому березі Херсонщині ЗСУ вчора знищили ворожу базу з човнами та понад 100 окупантів.В Одеській ОВА підтвердили ворожу атаку на Півдні країни та запевнили, що працюють сили ППО.Росіяни знову розпочали атаку Півдня. Під ворожим ударом опинилася Одеська область.За даними російських ЗМІ, наші воїни ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго. Разом із ним на концерт до Іосіфа Кобзона відправився і його підрозділ. Про 31-річного Техова Айвенго відомо, що він працював "журналістом" на окупованій росіянами території Грузії й мав нагороди від Путіна.