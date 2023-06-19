Нічна атака Півдня, вибухи над Одесою: хронологія 481 дня війни

В Україні триває 481 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Збройні Сили продовжують надійно обороняти нас від загарбників.
Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Вночі над Одеською областю силами ППО було збито чотири з чотирьох ворожих ракет типу "Калібр", повідомив спікер ОВА Сергій Братчук.6:30
У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.6:25
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.6:20
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.6:14
Наталія Гуменюк підтвердила, що вночі окупанти атакували Одещину. Ракети запускали з Чорного моря, зокрема з підводного човна.6:00
На лівому березі Херсонщині ЗСУ вчора знищили ворожу базу з човнами та понад 100 окупантів.5:00
В Одеській ОВА підтвердили ворожу атаку на Півдні країни та запевнили, що працюють сили ППО.2:16
Росіяни знову розпочали атаку Півдня. Під ворожим ударом опинилася Одеська область.1:04
За даними російських ЗМІ, наші воїни ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго. Разом із ним на концерт до Іосіфа Кобзона відправився і його підрозділ. Про 31-річного Техова Айвенго відомо, що він працював "журналістом" на окупованій росіянами території Грузії й мав нагороди від Путіна.