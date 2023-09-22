Нова допомога від США, візит Зеленського до Канади: хронологія 576 дня війни
В Україні 22 вересня триває вже 576 день повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують наступати на кількох напрямках фронту, а так звана "друга армія світу" – зазнає колосальних втрат.
Які успіхи ЗСУ на фронті та що відбувається у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування. Пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередач. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника. Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув із неанонсованим візитом до Канади. "Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться", – йдеться у повідомленні. У своєму новому зверненні президент України розповів про зустріч із президентом США та його командою: "Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю". "Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз", – написав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом. І наголосив: "Важлива домовленість. Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції". Президент США Джо Байден після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським опублікував промовисте відео із таким підписом: "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом". Словаччина та Україна домовилися про продаж зерна на основі видачі та контролю ліцензій, заявило міністерство сільського господарства Словаччини. Це дозволить скасувати заборону на імпорт деяких українських товарів до Словаччини. Перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України, повідомив Джо Байден. На окупованій ЗАЕС зараз працюють 822 українські фахівці, ще більше 2 тисяч окупанти не пускають на станцію, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Котін. Український персонал станції досі затримують і катують, щоби змусити співпрацювати з "Росатомом".
Росія вночі била по Нікопольщині
Потужні втрати росіян на фронті
Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади
Звернення Зеленського
Зеленський підвів підсумки після зустрічі з Байденом
Байден після зустрічі із Зеленським показав промовисте відео
Словаччина та Україна домовилися про продаж зерна
США виділить Україні нову допомогу
Коли в Україну надійдуть перші танки Abrams
На окупованій ЗАЕС працюють 822 українські фахівці
Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування.
Пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередач.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".
Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув із неанонсованим візитом до Канади.
"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться", – йдеться у повідомленні.
У своєму новому зверненні президент України розповів про зустріч із президентом США та його командою:
"Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю".
"Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз", – написав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом.
І наголосив: "Важлива домовленість. Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції".
Президент США Джо Байден після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським опублікував промовисте відео із таким підписом: "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом".
Словаччина та Україна домовилися про продаж зерна на основі видачі та контролю ліцензій, заявило міністерство сільського господарства Словаччини. Це дозволить скасувати заборону на імпорт деяких українських товарів до Словаччини.
Перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України, повідомив Джо Байден.
На окупованій ЗАЕС зараз працюють 822 українські фахівці, ще більше 2 тисяч окупанти не пускають на станцію, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Котін.
Український персонал станції досі затримують і катують, щоби змусити співпрацювати з "Росатомом".