Нова допомога від США, візит Зеленського до Канади: хронологія 576 дня війни

В Україні 22 вересня триває вже 576 день повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують наступати на кількох напрямках фронту, а так звана "друга армія світу" – зазнає колосальних втрат.

Які успіхи ЗСУ на фронті та що відбувається у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Читайте також Масована ракетна атака на Україну, Зеленський у США: хронологія 575 дня війни