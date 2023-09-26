Загроза ударів дронами по Черкащині й Одещині, потужна робота ППО: хронологія 580 дня війни

26 вересня 2023, 06:29
Читать новость на русском

Станом на 26 вересня в Україні триває 580-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники потужно дають відсіч окупантам, а ті – зазнають шалених втрат.

Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 26 вересня читайте у хронології 24 Каналу.

Дивіться також Комбінована атака на Одещину, танки Abrams уже в Україні: хронологія 579 дня війни

 

06:28, 26 вересня

Вибухи у Кривому Розі

Моніторингові канали пишуть про ранкові вибухи у Кривому Розі. Зазначимо, що на території Дніпропетровщини лунає повітряна тривога.

06:16, 26 вересня

У Маріуполі партизани знеструмили базу російської армії

У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву знешкодили трансформаторні установки. Ті забезпечували базу окупантів електрикою.

Ураження сталося в районі між ЖМР 23 та селом Старий Крим.

 

06:14, 26 вересня

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали об’єкти з охоронної зони ЮНЕСКО

Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 вересня в Одесі постраждали об’єкти із охоронної зони ЮНЕСКО. За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини:

  • Воронцовський палац;
  • Будинок Маріні, Ашкіназі;
  • Будинок Серато і Верані;
  • Будинок прибутковий Лерхе;
  • Будинок Зонтага;
  • Палац (об’єм фасадної будівлі);
  • Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
  • Будинок Золотарьова, Маса.

Окрім цього, значних пошкоджень зазнав Морвокзал. А у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.

06:12, 26 вересня

Супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський"

З'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" сталася диверсія. Невідомі підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н.

У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з летовища. Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти.

На фото, датованому 24 вересня, цих суден немає. Хоча ще 18 числа вони були.

Додамо, що на аеродромі "Чкаловський" базуються урядові судна, які в народі називають "літаками судного дня".

06:11, 26 вересня

"Шахед" міг приземлитись на території Румунії

За даними моніторонгових груп, "Шахед" чи то приземлився на території Румунії, чи то впав десь неподалік кордону. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

06:10, 26 вересня

На Одещині збивали "Шахеди"

За даними моніторингових каналів, на Одещині активно збивали дрони-камікадзе вночі.

06:09, 26 вересня

Загроза дронів на Одещині

За даними Повітряних сил, "Шахеди" вночі заходили у гирло Дунаю, рухались у західному напрямку.

Повітряні сили писали: "Ізмаїл, Рені – кілька груп "Шахедів" наближаються зі Сходу!"

06:08, 26 вересня

На Черкащині чути вибухи

У Черкаській ОВА заявили про роботу ППО в області.

06:06, 26 вересня

Загроза "Шахедів"

Вночі Повітряні сили попереджали про "Шахеди" у напрямку Кропивницького.

Також заявляли про чергову групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаєва та Черкас.

 

Автор: Софія Ропан