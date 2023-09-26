Загроза ударів дронами по Черкащині й Одещині, потужна робота ППО: хронологія 580 дня війни
Станом на 26 вересня в Україні триває 580-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники потужно дають відсіч окупантам, а ті – зазнають шалених втрат.
Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 26 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
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Моніторингові канали пишуть про ранкові вибухи у Кривому Розі. Зазначимо, що на території Дніпропетровщини лунає повітряна тривога. У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву знешкодили трансформаторні установки. Ті забезпечували базу окупантів електрикою. Ураження сталося в районі між ЖМР 23 та селом Старий Крим. Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 вересня в Одесі постраждали об’єкти із охоронної зони ЮНЕСКО. За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини: Окрім цього, значних пошкоджень зазнав Морвокзал. А у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв. З'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" сталася диверсія. Невідомі підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н. У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з летовища. Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти. На фото, датованому 24 вересня, цих суден немає. Хоча ще 18 числа вони були. Додамо, що на аеродромі "Чкаловський" базуються урядові судна, які в народі називають "літаками судного дня". За даними моніторонгових груп, "Шахед" чи то приземлився на території Румунії, чи то впав десь неподалік кордону. Офіційної інформації щодо цього поки немає. За даними моніторингових каналів, на Одещині активно збивали дрони-камікадзе вночі. За даними Повітряних сил, "Шахеди" вночі заходили у гирло Дунаю, рухались у західному напрямку. Повітряні сили писали: "Ізмаїл, Рені – кілька груп "Шахедів" наближаються зі Сходу!" У Черкаській ОВА заявили про роботу ППО в області. Вночі Повітряні сили попереджали про "Шахеди" у напрямку Кропивницького. Також заявляли про чергову групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаєва та Черкас.
Вибухи у Кривому Розі
У Маріуполі партизани знеструмили базу російської армії
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали об’єкти з охоронної зони ЮНЕСКО
Супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський"
"Шахед" міг приземлитись на території Румунії
На Одещині збивали "Шахеди"
Загроза дронів на Одещині
На Черкащині чути вибухи
Загроза "Шахедів"
Моніторингові канали пишуть про ранкові вибухи у Кривому Розі. Зазначимо, що на території Дніпропетровщини лунає повітряна тривога.
У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву знешкодили трансформаторні установки. Ті забезпечували базу окупантів електрикою.
Ураження сталося в районі між ЖМР 23 та селом Старий Крим.
Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 вересня в Одесі постраждали об’єкти із охоронної зони ЮНЕСКО. За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини:
Окрім цього, значних пошкоджень зазнав Морвокзал. А у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
З'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" сталася диверсія. Невідомі підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н.
У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з летовища. Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти.
На фото, датованому 24 вересня, цих суден немає. Хоча ще 18 числа вони були.
Додамо, що на аеродромі "Чкаловський" базуються урядові судна, які в народі називають "літаками судного дня".
За даними моніторонгових груп, "Шахед" чи то приземлився на території Румунії, чи то впав десь неподалік кордону. Офіційної інформації щодо цього поки немає.
За даними моніторингових каналів, на Одещині активно збивали дрони-камікадзе вночі.
За даними Повітряних сил, "Шахеди" вночі заходили у гирло Дунаю, рухались у західному напрямку.
Повітряні сили писали: "Ізмаїл, Рені – кілька груп "Шахедів" наближаються зі Сходу!"
У Черкаській ОВА заявили про роботу ППО в області.
Вночі Повітряні сили попереджали про "Шахеди" у напрямку Кропивницького.
Також заявляли про чергову групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаєва та Черкас.