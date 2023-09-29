Вибухи й влучання у Миколаєві, обстріл Дніпропетровщини: хронологія 583 дня війни

Станом на 29 вересня в Україні триває 583-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Сили оборони потужно ведуть контрнаступ та завдають потужних втрат окупантам.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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