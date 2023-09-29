Вибухи й влучання у Миколаєві, обстріл Дніпропетровщини: хронологія 583 дня війни
Станом на 29 вересня в Україні триває 583-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші Сили оборони потужно ведуть контрнаступ та завдають потужних втрат окупантам.
Яка ситуація на фронті, у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Столтенберг в Україні, ЗСУ закріплюються у районі Вербового: хронологія 582 дня війни
Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо. Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів. Станом на ранок у Чорному морі 7 ворожих кораблів. Серед них – 2 ракетоносії. Можливий залп – до 14 "Калібрів". За минулу добу 24 рази російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 155 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Наддніпрянському та Зеленівці. Вночі противник атакував Садове та Придніпровське. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 3 людини, на жаль, загинули, ще 3 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога. Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. По місту Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок. На ранок ворог вже встиг атакували Нікополь за допомогою БпЛА. Наслідки уточнюються. На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 – дістали поранення. Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА. Близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється. Вночі ворог бив по двох районах Дніпропетровської області. У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда. На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 28 вересня прийняв грамоти від послів 11 держав. І серед них була представниця Угорщини Зіта Ілона Бенчик. Вона стала першим із 2020 року послом країни Європейського Союзу, яка вручила вірчі грамоти Лукашенку. Цим фактом Угорщина фактично визнала легітимною владу білоруського диктатора. У російській Курській області безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, один трансформатор загорівся, повідомила місцева влада. Вночі у Миколаївській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Союзники НАТО в той чи інший спосіб підтримують Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу. Але тривалі бойові дії показали, що запасів зброї та боєприпасів все ж не вистачає. Про це під час форуму "Виграти війну. Виграти мир" заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт. Відтак в Альянсі планують наростити виробництво озброєння, щоб забезпечити як власні потреби, так і продовжити допомагати нашій державі.
Палата представників США схвалила виділення Україні 300 млн доларів
Яка ситуація у Чорному морі
Росія постійно обстрілює Херсонщину
Ситуація на Харківщині
Актуальні втрати росіян на фронті
Зранку ворог атакував Нікополь
Яка ситуація на Херсонщині
На Сумщиною знищили ворожий дрон
Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Миколаєві
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
Втрати окупантів на фронті за минулу добу
Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку
Під Курськом дрон скинув два вибухові пристрої
Вибухи на Миколаївщині
НАТО планує наростити виробництво озброєння
Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо.
Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів.
Станом на ранок у Чорному морі 7 ворожих кораблів. Серед них – 2 ракетоносії. Можливий залп – до 14 "Калібрів".
За минулу добу 24 рази російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 155 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Наддніпрянському та Зеленівці.
Вночі противник атакував Садове та Придніпровське.
Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 3 людини, на жаль, загинули, ще 3 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.
Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. По місту Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих.
Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
У селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.
На ранок ворог вже встиг атакували Нікополь за допомогою БпЛА. Наслідки уточнюються.
На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 – дістали поранення.
Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА.
Близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється.
Вночі ворог бив по двох районах Дніпропетровської області. У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.
На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 28 вересня прийняв грамоти від послів 11 держав. І серед них була представниця Угорщини Зіта Ілона Бенчик.
Вона стала першим із 2020 року послом країни Європейського Союзу, яка вручила вірчі грамоти Лукашенку. Цим фактом Угорщина фактично визнала легітимною владу білоруського диктатора.
У російській Курській області безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, один трансформатор загорівся, повідомила місцева влада.
Вночі у Миколаївській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Союзники НАТО в той чи інший спосіб підтримують Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу. Але тривалі бойові дії показали, що запасів зброї та боєприпасів все ж не вистачає. Про це під час форуму "Виграти війну. Виграти мир" заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт.
Відтак в Альянсі планують наростити виробництво озброєння, щоб забезпечити як власні потреби, так і продовжити допомагати нашій державі.