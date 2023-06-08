Гола Пристань практично затоплена, підрив ГЕС не допомагає наступу: хронологія 470 дня війни

В Україні триває 470 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує атакувати наші міста та села, але Збройні Сили дають потужну відсіч загарбникам.

Про найголовніше за добу 8 червня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Володимир Зеленський заявив, що руйнування ГЕС "точно не допомагає наступу". Водночас розкривати деталі про конкретний вплив підриву Каховської ГЕС на контрнаступальні дії Києва він не став.В Укргідроенерго вважають, що для того, щоб побудувати нову ГЕС, потрібно мінімум 5 років. При цьому – у режимі роботи 24 на 7. Окрім цього, на її створення необхідний мінімум 1 мільярд євро.На Сумщині гучно. Працює ППО.Окуповану Кінбурнську косу водою відрізало від материка. Це сталося після потужного затоплення, спричиненого російським підривом дамби на Каховській ГЕС.Після підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованій росіянами Голій Пристані значно піднявся рівень води. Місто буквально перетворилося на озеро – його практично повністю затопило. Рівень води продовжує зростати щогодини.