Гола Пристань практично затоплена, підрив ГЕС не допомагає наступу: хронологія 470 дня війни
8 червня 2023, 06:25Читать новость на русском
В Україні триває 470 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує атакувати наші міста та села, але Збройні Сили дають потужну відсіч загарбникам.
Про найголовніше за добу 8 червня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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