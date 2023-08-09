"Відведення" військ у Каховці, хресна хода на "Азовсталі": хронологія 532 дня війни

В Україні вже 532 дні триває повномасштабне вторгнення Росії. Наші захисники потужно дають відсіч загарбникам, а ті – зазнають колосальних втрат.

Про головні події 9 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Покровську зросла кількість жертв, США планують оголосити допомогу: хронологія 531 дня війни

За словами Петра Андрющенка, також оборонці "Азовсталі" настільки налякали російських окупантів торік, що територію заводу вирішили "освятити". Так, ворог влаштовував хресну ходу, щоб вигнати звідти демонів.Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що зараз росіяни розміновують меткомбінат "Азовсталь" – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал. Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал. Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються.У ЦПК заявили, що Міноборони витратило на зброю близько 27 мільярдів гривень, але її не отримало. 27 мільярдів гривень – це загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, яка складає 33 мільярди гривень. З неї вже вирахували 5,86 мільярда (заборгованість за речовим забезпеченням), а також 1 мільярд – орієнтовний розмір заборгованості за іншими програмами оборонного відомства. Джерела Центру протидії корупції підтверджують такі підрахунки.Також на Херсонщині окупанти відключили абонентів від операторів мобільного зв’язку Росії й дротового Інтернету. Під час цього вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ, але у Міноборони попередили про провокацію. Так, на Херсонщині росіяни поширювали фейки про відведення військ Росії. У цей час агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до "правоохоронних органів".