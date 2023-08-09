"Відведення" військ у Каховці, хресна хода на "Азовсталі": хронологія 532 дня війни

В Україні вже 532 дні триває повномасштабне вторгнення Росії. Наші захисники потужно дають відсіч загарбникам, а ті – зазнають колосальних втрат.
Про головні події 9 серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал.
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За словами Петра Андрющенка, також оборонці "Азовсталі" настільки налякали російських окупантів торік, що територію заводу вирішили "освятити". Так, ворог влаштовував хресну ходу, щоб вигнати звідти демонів.6:00
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що зараз росіяни розміновують меткомбінат "Азовсталь" – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал. Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал. Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються.1:12
У ЦПК заявили, що Міноборони витратило на зброю близько 27 мільярдів гривень, але її не отримало. 27 мільярдів гривень – це загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, яка складає 33 мільярди гривень. З неї вже вирахували 5,86 мільярда (заборгованість за речовим забезпеченням), а також 1 мільярд – орієнтовний розмір заборгованості за іншими програмами оборонного відомства. Джерела Центру протидії корупції підтверджують такі підрахунки.0:25
Також на Херсонщині окупанти відключили абонентів від операторів мобільного зв’язку Росії й дротового Інтернету. Під час цього вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.0:20
У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ, але у Міноборони попередили про провокацію. Так, на Херсонщині росіяни поширювали фейки про відведення військ Росії. У цей час агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до "правоохоронних органів".