Навчання українців на F-16 в США, нова допомога від Німеччини: хронологія 598 дня війни

Станом на 14 жовтня в Україні триває 598-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники борються за нашу незалежність та дають відсіч окупантам, а ті – зазнають колосальних втрат на фронті.

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