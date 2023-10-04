Дронова атака по Україні, влучання уламків на Дніпропетровщині: хронологія 587 дня війни

4 жовтня 2023, 00:00
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Станом на 3 жовтня в Україні триває вже 587-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники дають відсіч окупантам, а ті – зазнають потужних втрат на фронті.

Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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23:25, 03 жовтня

Юсов висловився про визнання Буданова "терористом" у Росії

Андрій Юсов зазначив, що для всього воєнно-політичного керівництва України чергові пропагандистські заяви та складені списки є визнанням його роботи, як для науковця Нобелівська премія.

Для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині й фахової роботи,
– наголосив представник ГУР МО.

22:58, 03 жовтня

ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня, – Politico

Європейські дипломати говорять: до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про початок переговорів з Україною.

  • У червні наша держава отримала статус кандидата на членство в ЄС, тож тепер Єврокомісія вивчить, наскільки ми відповідаємо умовам для вступу і чи виконуємо всі рекомендації. Цей має звіт про прогрес вийде в листопаді.
  • Джерела Politico говорять: після звіту комісія, можливо, зробить заяву, в якій запросить Україну до політичної сім'ї європейських народів. Не всім країнам – членам Євросоюзу це сподобається, але "політичний тиск навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли цьому протистояти".
  • Щоб вступити в ЄС, Україна має виконати сім пунктів, визначених Єврокомісією. Але, імовірно, "позитивний сигнал" буде і в тому випадку, якщо до саміту в грудні наша держава не встигне реалізувати намічене. Це може бути певна заява, яка покладе початок переговорам. Юридичне рішення про прийом України може бути ухвалене до початку 2024 року.

Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди про початок переговорів,
– цитує дипломатів видання.

22:11, 03 жовтня

Україна підготувала план дій на випадок блекаутів, – МВС

Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів,
– сказав міністр.

21:57, 03 жовтня

Reuters розповів деталі про "Шторм-Z"

Журналісти Reuters вивчили історію створення російського штрафного батальйону "Шторм-Z".

  • Загони по 100 – 150 бійців відправляють на найбільш вразливі ділянки фронту як витратний матеріал. Вони входять до складу регулярних армійських підрозділів і підпорядковуються безпосередньо міністерству оборони, але зазнають неспівмірних втрат. Наприклад, зі 120 бійців під Бахмутом вижило тільки 15.
  • Там служать ув'язнені та покарані за дисциплінарні порушення строковики (останнє суперечить Женевській конвенції).
  • Троє бійців "Шторму-Z" розповіли, що їм пропонували зарплату близько 200 000 рублів щомісяця, але в середньому вони отримували приблизно половину.
21:55, 03 жовтня

У Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму увечері 3 жовтня оголосили повітряну тривогу. Цьому передували потужні вибухи у Севастополі.

Російське міноборони вже відзвітувало, що буцімто над Кримом "збили ракету". Цього разу окупанти вирішили "знищити ракету" "Нептун".

21:53, 03 жовтня

В Україні загинули добровольці з Білорусі

Декілька білорусів загинули у війні Росії проти України. Втрати підтвердили у білоруському добровольчому загоні спецпризначення "Терор".

Кількість загиблих не уточнюється.

21:48, 03 жовтня

МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС

МАГАТЕ успішно відправила представників місії, які перебували на тимчасово окупованій ЗАЕС, на ротацію.

21:47, 03 жовтня

Україна передала послам G7 концепт посилення стійкості демократії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами "Великої сімки". Він передав їм відповідний документ.

21:45, 03 жовтня

На Таврійському напрямку є просування, – Тарнавський

Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.

Також за останню добу втрати ворога склали 261 особу. В полон здалися 10 окупантів.

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога.

21:33, 03 жовтня

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області. 

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. 

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. 

На Авдіївському напрямку українські військові відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки та атаку в районі Красногорівки. 

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області. 

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка та Ольгівка Херсонської області. 

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

21:30, 03 жовтня

Ворог атакував Дніпропетровщину

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Обійшлося без жертв та руйнувань.

У Дніпрі після нічної атаки уламками ракети пошкоджено школу, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства пошкоджені автомобілі.

19:15, 03 жовтня

У НАТО готуються захищатися від агресора

Улітку НАТО затвердило регіональні плани стосовно двох загроз, які Північноатлантичний альянс готується стримувати. Це Росія і терористичні угруповання.

 

19:12, 03 жовтня

Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном

Журналісти The Economist стверджують, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких будуть виготовляти всередині країни, а половину – планують закупити за кордоном. Втім, атаки на українські підприємства призвели до того, що виробництво трансформаторів сповільнилося. Україна готується до нових можливих атак на енергетичну інфраструктуру, тому зберігатиме нові трансформатори, за інформацією західних ЗМІ, у партнерів за кордоном.

19:09, 03 жовтня

У ГУР відреагували на появу у публічному доступі даних про режимні об'єкти Москви

Днями мережу сколихнуло розслідування російського видання "Досье", яке показало, що влада Москви випадково виклала адреси всіх режимних об'єктів. Журналісти припустили, що ці адреси вже відомі українським військовим.

Посадовець Головного управління розвідки підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві.

19:07, 03 жовтня

Росія вкотре атакувала Херсонщину

По дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку.

19:05, 03 жовтня

Усі чорноморські порти відновили роботу

Вони, попри погрози Росії, знову приймають українські судна із зерном.

Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду.

19:03, 03 жовтня

На Донеччині внаслідок обстрілів поранено 4 людей

Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого місцевий чолвоік отримав поранення.

Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району. Постраждали дві жінки та чоловік.

Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.

19:00, 03 жовтня

Внаслідок обстрілу Херсонщини є загиблий

Також відомо про 9 поранених людей – трьох чоловіків і шістьох жінок.

18:59, 03 жовтня

Литва відкрила коридор для українського зерна

Тепер Україна має доступ до балтійських портів.

Це має зменшити тиск на українську агропромисловість. А також збільшити обсяги посатчання зерна до країн Африки.

18:57, 03 жовтня

На Полтавщині призначили нового очільника обласного ТЦК

Ним став Олексій Трофіменко. Він має бойовий досвід.

18:55, 03 жовтня

За 2023 рік нейтралізували близько 4 тисяч кібератак на органи влади

Як зазначили фахівці СБУ, більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури.

Зазвичай такими "точками входу" для російських хакерів є публічно доступні сервіси, насамперед – електронна пошта.

18:54, 03 жовтня

Словенія передала Україні техніку на одну бригаду

Словенія надала Україні таку кількість бронетехніки, якої достатньо для формування однієї бронетанкової бригади (близько 90 одиниць).

 

18:47, 03 жовтня

Ворог атакував Харківщину

Під обстріл потрапило село Гур'їв Козачок. Його накрили мінометним вогнем. 

Пошкоджено адміністративну будівлю.

Інформації про постраждалих та загиблих немає. 

17:14, 03 жовтня

Під завалами у Антонівці можуть бути люди

Внаслідок авіаудару в Антонівці були зруйновані будинки. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі інформацію уточнюють.

 

17:13, 03 жовтня

Зеленський зустрівся з українськими воїнами на одному із найгарячіших напрямків фронту

Президент України відвідав українських воїнів, які тримають оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Мовиться про 103 окрему бригаду територіальної оборони, 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша та 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

17:10, 03 жовтня

Європарламент виділив Україні 50 мільярдів євро

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021 - 2027 роки. Тепер там є положення про формування спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.

В документі пояснили, що перегляд бюджету пов'язаний із наслідками російської загарбницької війни проти України.

17:07, 03 жовтня

Росіяни обстріляли Чернігівщину

Ворог обстріляв Єліне у Чернігівській області. Згоріли п'ять будинків. 

17:05, 03 жовтня

Ворог вивів у Чорне море ракетоносії

Сили оборони Півдня повідомили, що Росія вивела 2 малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М" у Чорне море. Вони можуть нести до 16 ракет типу "Калібр".

17:00, 03 жовтня

Фінляндія готує новий пакет допомоги для України

Уряд Фінляндії готує вже 19 пакет оборонної допомоги для України.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.

Фінляндія вже надала Україні допомоги на суму два мільярди євро.

16:58, 03 жовтня

Уряд працює над планом реформ до 2027 року

Український уряд вже почав роботу над планом реформ різноманітних сфер життя нашої держави до 2027 року. Зокрема, особливу увагу приділяють боротьбі з корупцією та створеннб прозорих механізмів взаємодії з державою.

16:50, 03 жовтня

У Байдена переконують, що не перестануть підтримувати Україну

Адміністрація президента США Джо Байдена запевняє союзників, що військова підтримка України не припиниться, попри кількість республіканців у Конгресі.

У США працюють над договором з Конгресом, який дасть можливість продовжувати військову допомогу Україні.

13:50, 03 жовтня

Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона

Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки.

Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина. Інформація уточнюється.

13:35, 03 жовтня

ДБР передало ЗСУ вертоліт, який приховувало керівництво "Мотор Січі"

ДБР передало військовим гелікоптер, який АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ. Тепер гелікоптер Мі-2 буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Колишнє керівництво "Мотор Січ" умисно пошкодило гелікоптер, щоб не передавати його військовим. Але у ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони перегнали спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ.

Зараз вирішується питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

13:28, 03 жовтня

Росіяни вдарили по Чорнобаївці

Окупанти вкрили вогнем Чорнобаївку. З 1:30 і до 3-ой ранку гатили по житлових районах. По селу прийшлося 9 "прильотів".

Внаслідок обстрілу пошкоджено житло людей, освітні заклади та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв.

 

13:22, 03 жовтня

США готові передати Україні ракети ATACMS

У Пентагоні заявили, що США готові передати Україні ракети ATACMS, як тільки Байден погодиться.

13:21, 03 жовтня

Яка ситуація у Чорному морі

У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на цю годину ракетоносії Чорноморського флоту заведені у пункти базування.

12:46, 03 жовтня

У Криворізькому районі працювала ППО

Під час нещодавньої повітряної тривоги у Криворізькому районі відпрацювала ППО, повідомила місцева влада.

12:09, 03 жовтня

У Росії могли відсторонити командувача Сичевого

Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, повідомили аналітики ISW.

Такому рішенню передувало проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома.

Раніше він командував групою військ "Захід" армії Росії у Харківській області до звільнення регіону на початку вересня 2022 року.

12:03, 03 жовтня

СБУ затримала одну із найбільших агентурних мереж Росії

СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж Росії за час війни. Так, на Миколаївщині затримано 13 інформаторів.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону.

11:52, 03 жовтня

Сили оборони посилюють системи ППО

На півночі України Сили оборони посилюють системи ППО, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Таким чином, на півночі збільшили кількість мобільних вогневих груп, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

11:52, 03 жовтня

У Миколаєві знову чули вибух

У Миколаєві в деяких районах міста було чутно звук вибуху.

11:51, 03 жовтня

Вірменія ратифікувала Римський статут

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, що Путіна буде арештовано, якщо він приїде на територію країни.

11:13, 03 жовтня

Поліцейські документують наслідки ворожих атак Дніпропетровщини

Правоохоронці документують наслідки ворожих атак Дніпропетровщини. Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі уламки впали на приватне підприємство. Атаковане також місто Павлоград, є руйнування.

Крім того, ворог знову бив по Нікополю та Мирівській громаді. Там пошкоджено будинки та гімназію.

11:10, 03 жовтня

На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК

У Донецькій області на перегоні "Єнакієве–Вуглегірськ" потяг переїхав російський ЗРК "Стірла-10", пишуть росЗМІ.

Унаслідок цього є щонайменше троє загиблих та двоє поранених окупантів. Як пишуть видання, водій не впорався із керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг.

10:34, 03 жовтня

На Миколаївщині працює ППО

У Повітряних силах повідомили, що на півдні Миколаївщини активність ворожих розвідувальних БпЛА. Працює ППО.

10:30, 03 жовтня

Скільки окупантів знищено на Півдні України

Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано таких втрат:

  • 17 окупантів;
  • 3 гармати;
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

Окрім цього, знищено ще один польовий пункт боєпостачання.

10:28, 03 жовтня

Яка ситуація на Донеччині

На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю, у Торському Лиманської громади – амбулаторію, у Переїзному Званівської громади в зоні обстрілів 2 вулиці.

Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

10:07, 03 жовтня

Зранку ворог обстріляв житлові квартали Херсона

Черговий день для Херсона розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики.

Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.

 

10:02, 03 жовтня

Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії

2 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

"Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави. Обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Дякую Естонії за своєчасну допомогу Україні!" – написав український президент.

09:37, 03 жовтня

Потужний вибух у Миколаєві

У Миколаєві пролунав потужний вибух.

09:36, 03 жовтня

Окупаційні війська обстріляли Херсонщину

Близько 8:00 у Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.

Вночі по Інгульцю зафіксовано три “прильоти” артилерії. Ворожими снарядами знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство.

У Велетенському внаслідок влучань сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території.

08:57, 03 жовтня

Актуальні втрати росіян на війні

ЗСУ за минулу добу знищил ще 360 російських загарбників. Також знищено 15 танків, 40 артсистем і 20 безпілотників.

08:52, 03 жовтня

Скільки вночі знищили ворожих цілей над Україною

У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму:

  • "Шахедів" – з мису Чауда,
  • "Іскандер-К" – з району Джанкой.

У південних та східних областях працювали сили ППО. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього було знищено 30 повітряних цілей:

  • 29 "Shahed-131/136";
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К".
08:19, 03 жовтня

Росія обстріляла Херсонщину

Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 23 рази, російський ворог використав для цього 152 снаряди. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Благовіщенському, Придніпровському та Садовому.

Вночі противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного та Суворовського районів міста Херсон.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу одна людина, на жаль, загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня важкості.

08:15, 03 жовтня

На Півдні знищили "Шахед"

Одним з підрозділів Військово-Морських Сил на Вівдні України знищено "Shahed-136".

Так, на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136".

08:12, 03 жовтня

На Миколаївщині знищили 16 дронів-камікадзе

У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

08:11, 03 жовтня

Ворог влаштував дронову атаку вночі

Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину.

17 дронів-камікадзе знищено: 16 – Миколаївщина, 1 - Дніпропетровщина. На щастя, влучань не допущено.

Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.

07:53, 03 жовтня

Яка ситуація на Херсонщині

За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.

07:34, 03 жовтня

Росія цинічно обстріляла Дніпропетровщину

13 безпілотників та крилата ракета – стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.

Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.

07:08, 03 жовтня

Шалені втрати окупантів на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

07:02, 03 жовтня

Гучні вибухи у Херсоні

Зранку пролунали потужні вибухи у Херсоні.

06:14, 03 жовтня

США не виключають постачання Північною Кореєю зброї до Росії

В США не виключають, що Північна Корея все ж таки уклала угоду з Росією і передає Москві озброєння. Там сказали, що стурбовані зближенням зв'язків у військовій та інших сферах між РФ та КНДР.

"Щодо Росії, ми занепокоєні посиленням зв’язків між РФі Північною Кореєю, особливо коли йдеться про будь-яку потенційну передачу зброї з КНДР в Росії або з Росії в КНДР", – зазначив представник Держдепу Метью Міллер.

06:10, 03 жовтня

Німеччина передала Україні нову допомогу

Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги. В нього увійшли всюдиходи та інженерні машини для розмінування.

Так, у новий пакет допомоги увійшли:

  • радіостанції для танків Leopard;
  • 14 всюдиходів Bandvagn 206;
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
  • 99 терміналів супутникового звʼязку;
  • 21 автомобіль для охорони кордону;
  • 20 000 захисних окулярів;
  • 239 криптофонів;
  • 7 тягачів HX81 та 8 причепів до них;
  • комплект для дронів Vector;
  • 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
  • 1202 інфузійних насоси
06:07, 03 жовтня

Пентагон може передати Україні зброї на понад 5 мільярдів

У Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 мільярда. Про це повідомив "Голос Америки".

Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.

 

Автор: Софія Ропан