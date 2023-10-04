Дронова атака по Україні, влучання уламків на Дніпропетровщині: хронологія 587 дня війни
Станом на 3 жовтня в Україні триває вже 587-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники дають відсіч окупантам, а ті – зазнають потужних втрат на фронті.
Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Андрій Юсов зазначив, що для всього воєнно-політичного керівництва України чергові пропагандистські заяви та складені списки є визнанням його роботи, як для науковця Нобелівська премія. Для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині й фахової роботи, Європейські дипломати говорять: до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про початок переговорів з Україною. Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди про початок переговорів, Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів, Журналісти Reuters вивчили історію створення російського штрафного батальйону "Шторм-Z". У тимчасово окупованому Криму увечері 3 жовтня оголосили повітряну тривогу. Цьому передували потужні вибухи у Севастополі. Російське міноборони вже відзвітувало, що буцімто над Кримом "збили ракету". Цього разу окупанти вирішили "знищити ракету" "Нептун". Декілька білорусів загинули у війні Росії проти України. Втрати підтвердили у білоруському добровольчому загоні спецпризначення "Терор". Кількість загиблих не уточнюється. МАГАТЕ успішно відправила представників місії, які перебували на тимчасово окупованій ЗАЕС, на ротацію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами "Великої сімки". Він передав їм відповідний документ. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські військові відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки та атаку в районі Красногорівки. На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка та Ольгівка Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Росіяни обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Обійшлося без жертв та руйнувань. У Дніпрі після нічної атаки уламками ракети пошкоджено школу, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства пошкоджені автомобілі. Улітку НАТО затвердило регіональні плани стосовно двох загроз, які Північноатлантичний альянс готується стримувати. Це Росія і терористичні угруповання. Журналісти The Economist стверджують, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких будуть виготовляти всередині країни, а половину – планують закупити за кордоном. Втім, атаки на українські підприємства призвели до того, що виробництво трансформаторів сповільнилося. Україна готується до нових можливих атак на енергетичну інфраструктуру, тому зберігатиме нові трансформатори, за інформацією західних ЗМІ, у партнерів за кордоном. Днями мережу сколихнуло розслідування російського видання "Досье", яке показало, що влада Москви випадково виклала адреси всіх режимних об'єктів. Журналісти припустили, що ці адреси вже відомі українським військовим. Посадовець Головного управління розвідки підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві. По дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку. Вони, попри погрози Росії, знову приймають українські судна із зерном. Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду. Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого місцевий чолвоік отримав поранення. Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району. Постраждали дві жінки та чоловік. Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси. Також відомо про 9 поранених людей – трьох чоловіків і шістьох жінок. Тепер Україна має доступ до балтійських портів. Це має зменшити тиск на українську агропромисловість. А також збільшити обсяги посатчання зерна до країн Африки. Ним став Олексій Трофіменко. Він має бойовий досвід. Як зазначили фахівці СБУ, більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури. Зазвичай такими "точками входу" для російських хакерів є публічно доступні сервіси, насамперед – електронна пошта. Словенія надала Україні таку кількість бронетехніки, якої достатньо для формування однієї бронетанкової бригади (близько 90 одиниць). Під обстріл потрапило село Гур'їв Козачок. Його накрили мінометним вогнем. Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Внаслідок авіаудару в Антонівці були зруйновані будинки. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі інформацію уточнюють. Президент України відвідав українських воїнів, які тримають оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Мовиться про 103 окрему бригаду територіальної оборони, 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша та 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду. Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021 - 2027 роки. Тепер там є положення про формування спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро. В документі пояснили, що перегляд бюджету пов'язаний із наслідками російської загарбницької війни проти України. Ворог обстріляв Єліне у Чернігівській області. Згоріли п'ять будинків. Сили оборони Півдня повідомили, що Росія вивела 2 малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М" у Чорне море. Вони можуть нести до 16 ракет типу "Калібр". Уряд Фінляндії готує вже 19 пакет оборонної допомоги для України. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен. Фінляндія вже надала Україні допомоги на суму два мільярди євро. Український уряд вже почав роботу над планом реформ різноманітних сфер життя нашої держави до 2027 року. Зокрема, особливу увагу приділяють боротьбі з корупцією та створеннб прозорих механізмів взаємодії з державою. Адміністрація президента США Джо Байдена запевняє союзників, що військова підтримка України не припиниться, попри кількість республіканців у Конгресі. У США працюють над договором з Конгресом, який дасть можливість продовжувати військову допомогу Україні. Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки. Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина. Інформація уточнюється. ДБР передало військовим гелікоптер, який АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ. Тепер гелікоптер Мі-2 буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Колишнє керівництво "Мотор Січ" умисно пошкодило гелікоптер, щоб не передавати його військовим. Але у ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони перегнали спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ. Зараз вирішується питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності. Окупанти вкрили вогнем Чорнобаївку. З 1:30 і до 3-ой ранку гатили по житлових районах. По селу прийшлося 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено житло людей, освітні заклади та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв. У Пентагоні заявили, що США готові передати Україні ракети ATACMS, як тільки Байден погодиться. У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на цю годину ракетоносії Чорноморського флоту заведені у пункти базування. Під час нещодавньої повітряної тривоги у Криворізькому районі відпрацювала ППО, повідомила місцева влада. Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, повідомили аналітики ISW. Такому рішенню передувало проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома. Раніше він командував групою військ "Захід" армії Росії у Харківській області до звільнення регіону на початку вересня 2022 року. На півночі України Сили оборони посилюють системи ППО, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ. Таким чином, на півночі збільшили кількість мобільних вогневих груп, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. У Миколаєві в деяких районах міста було чутно звук вибуху. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, що Путіна буде арештовано, якщо він приїде на територію країни. У Донецькій області на перегоні "Єнакієве–Вуглегірськ" потяг переїхав російський ЗРК "Стірла-10", пишуть росЗМІ. Унаслідок цього є щонайменше троє загиблих та двоє поранених окупантів. Як пишуть видання, водій не впорався із керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг. У Повітряних силах повідомили, що на півдні Миколаївщини активність ворожих розвідувальних БпЛА. Працює ППО. Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано таких втрат: Окрім цього, знищено ще один польовий пункт боєпостачання. На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок. На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю, у Торському Лиманської громади – амбулаторію, у Переїзному Званівської громади в зоні обстрілів 2 вулиці. Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини. Черговий день для Херсона розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики. Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали. 2 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. "Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави. Обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Дякую Естонії за своєчасну допомогу Україні!" – написав український президент. У Миколаєві пролунав потужний вибух. Близько 8:00 у Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється. Вночі по Інгульцю зафіксовано три “прильоти” артилерії. Ворожими снарядами знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство. У Велетенському внаслідок влучань сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території. У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: У південних та східних областях працювали сили ППО. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Усього було знищено 30 повітряних цілей: Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 23 рази, російський ворог використав для цього 152 снаряди. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Благовіщенському, Придніпровському та Садовому. Вночі противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного та Суворовського районів міста Херсон. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу одна людина, на жаль, загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня важкості. Одним з підрозділів Військово-Морських Сил на Вівдні України знищено "Shahed-136". Так, на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136". У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину. 17 дронів-камікадзе знищено: 16 – Миколаївщина, 1 - Дніпропетровщина. На щастя, влучань не допущено. Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони. За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення. 13 безпілотників та крилата ракета – стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів. Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника. Зранку пролунали потужні вибухи у Херсоні. В США не виключають, що Північна Корея все ж таки уклала угоду з Росією і передає Москві озброєння. Там сказали, що стурбовані зближенням зв'язків у військовій та інших сферах між РФ та КНДР. "Щодо Росії, ми занепокоєні посиленням зв’язків між РФі Північною Кореєю, особливо коли йдеться про будь-яку потенційну передачу зброї з КНДР в Росії або з Росії в КНДР", – зазначив представник Держдепу Метью Міллер. Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги. В нього увійшли всюдиходи та інженерні машини для розмінування. Так, у новий пакет допомоги увійшли: У Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 мільярда. Про це повідомив "Голос Америки". Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.
Юсов висловився про визнання Буданова "терористом" у Росії
– наголосив представник ГУР МО.
ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня, – Politico
– цитує дипломатів видання.
Україна підготувала план дій на випадок блекаутів, – МВС
– сказав міністр.
Reuters розповів деталі про "Шторм-Z"
У Криму пролунали вибухи
В Україні загинули добровольці з Білорусі
МАГАТЕ провела ротацію місії на ЗАЕС
Україна передала послам G7 концепт посилення стійкості демократії
На Таврійському напрямку є просування, – Тарнавський
Також за останню добу втрати ворога склали 261 особу. В полон здалися 10 окупантів.
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога.
Ситуація на фронті
Ворог атакував Дніпропетровщину
У НАТО готуються захищатися від агресора
Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном
У ГУР відреагували на появу у публічному доступі даних про режимні об'єкти Москви
Росія вкотре атакувала Херсонщину
Усі чорноморські порти відновили роботу
На Донеччині внаслідок обстрілів поранено 4 людей
Внаслідок обстрілу Херсонщини є загиблий
Литва відкрила коридор для українського зерна
На Полтавщині призначили нового очільника обласного ТЦК
За 2023 рік нейтралізували близько 4 тисяч кібератак на органи влади
Словенія передала Україні техніку на одну бригаду
Ворог атакував Харківщину
Під завалами у Антонівці можуть бути люди
Зеленський зустрівся з українськими воїнами на одному із найгарячіших напрямків фронту
Європарламент виділив Україні 50 мільярдів євро
Росіяни обстріляли Чернігівщину
Ворог вивів у Чорне море ракетоносії
Фінляндія готує новий пакет допомоги для України
Уряд працює над планом реформ до 2027 року
У Байдена переконують, що не перестануть підтримувати Україну
Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона
ДБР передало ЗСУ вертоліт, який приховувало керівництво "Мотор Січі"
Росіяни вдарили по Чорнобаївці
США готові передати Україні ракети ATACMS
Яка ситуація у Чорному морі
У Криворізькому районі працювала ППО
У Росії могли відсторонити командувача Сичевого
СБУ затримала одну із найбільших агентурних мереж Росії
Сили оборони посилюють системи ППО
У Миколаєві знову чули вибух
Вірменія ратифікувала Римський статут
Поліцейські документують наслідки ворожих атак Дніпропетровщини
На Донбасі поїзд наїхав на російський ЗРК
На Миколаївщині працює ППО
Скільки окупантів знищено на Півдні України
Яка ситуація на Донеччині
Зранку ворог обстріляв житлові квартали Херсона
Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії
Потужний вибух у Миколаєві
Окупаційні війська обстріляли Херсонщину
Актуальні втрати росіян на війні
Скільки вночі знищили ворожих цілей над Україною
Росія обстріляла Херсонщину
На Півдні знищили "Шахед"
На Миколаївщині знищили 16 дронів-камікадзе
Ворог влаштував дронову атаку вночі
Яка ситуація на Херсонщині
Росія цинічно обстріляла Дніпропетровщину
Шалені втрати окупантів на фронті
Гучні вибухи у Херсоні
США не виключають постачання Північною Кореєю зброї до Росії
Німеччина передала Україні нову допомогу
Пентагон може передати Україні зброї на понад 5 мільярдів
Андрій Юсов зазначив, що для всього воєнно-політичного керівництва України чергові пропагандистські заяви та складені списки є визнанням його роботи, як для науковця Нобелівська премія.
Для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині й фахової роботи,
Європейські дипломати говорять: до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про початок переговорів з Україною.
Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди про початок переговорів,
Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності – далеко не вичерпний перелік заходів,
Журналісти Reuters вивчили історію створення російського штрафного батальйону "Шторм-Z".
У тимчасово окупованому Криму увечері 3 жовтня оголосили повітряну тривогу. Цьому передували потужні вибухи у Севастополі.
Російське міноборони вже відзвітувало, що буцімто над Кримом "збили ракету". Цього разу окупанти вирішили "знищити ракету" "Нептун".
Декілька білорусів загинули у війні Росії проти України. Втрати підтвердили у білоруському добровольчому загоні спецпризначення "Терор".
Кількість загиблих не уточнюється.
МАГАТЕ успішно відправила представників місії, які перебували на тимчасово окупованій ЗАЕС, на ротацію.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами "Великої сімки". Він передав їм відповідний документ.
Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.
Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки та атаку в районі Красногорівки.
На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка та Ольгівка Херсонської області.
Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
Росіяни обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Обійшлося без жертв та руйнувань.
У Дніпрі після нічної атаки уламками ракети пошкоджено школу, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства пошкоджені автомобілі.
Улітку НАТО затвердило регіональні плани стосовно двох загроз, які Північноатлантичний альянс готується стримувати. Це Росія і терористичні угруповання.
Журналісти The Economist стверджують, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких будуть виготовляти всередині країни, а половину – планують закупити за кордоном. Втім, атаки на українські підприємства призвели до того, що виробництво трансформаторів сповільнилося. Україна готується до нових можливих атак на енергетичну інфраструктуру, тому зберігатиме нові трансформатори, за інформацією західних ЗМІ, у партнерів за кордоном.
Днями мережу сколихнуло розслідування російського видання "Досье", яке показало, що влада Москви випадково виклала адреси всіх режимних об'єктів. Журналісти припустили, що ці адреси вже відомі українським військовим.
Посадовець Головного управління розвідки підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві.
По дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку.
Вони, попри погрози Росії, знову приймають українські судна із зерном.
Перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити зернову угоду.
Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого місцевий чолвоік отримав поранення.
Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району. Постраждали дві жінки та чоловік.
Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.
Також відомо про 9 поранених людей – трьох чоловіків і шістьох жінок.
Тепер Україна має доступ до балтійських портів.
Це має зменшити тиск на українську агропромисловість. А також збільшити обсяги посатчання зерна до країн Африки.
Ним став Олексій Трофіменко. Він має бойовий досвід.
Як зазначили фахівці СБУ, більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури.
Зазвичай такими "точками входу" для російських хакерів є публічно доступні сервіси, насамперед – електронна пошта.
Словенія надала Україні таку кількість бронетехніки, якої достатньо для формування однієї бронетанкової бригади (близько 90 одиниць).
Під обстріл потрапило село Гур'їв Козачок. Його накрили мінометним вогнем.
Пошкоджено адміністративну будівлю.
Інформації про постраждалих та загиблих немає.
Внаслідок авіаудару в Антонівці були зруйновані будинки. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі інформацію уточнюють.
Президент України відвідав українських воїнів, які тримають оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Мовиться про 103 окрему бригаду територіальної оборони, 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша та 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021 - 2027 роки. Тепер там є положення про формування спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.
В документі пояснили, що перегляд бюджету пов'язаний із наслідками російської загарбницької війни проти України.
Ворог обстріляв Єліне у Чернігівській області. Згоріли п'ять будинків.
Сили оборони Півдня повідомили, що Росія вивела 2 малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М" у Чорне море. Вони можуть нести до 16 ракет типу "Калібр".
Уряд Фінляндії готує вже 19 пакет оборонної допомоги для України.
Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.
Фінляндія вже надала Україні допомоги на суму два мільярди євро.
Український уряд вже почав роботу над планом реформ різноманітних сфер життя нашої держави до 2027 року. Зокрема, особливу увагу приділяють боротьбі з корупцією та створеннб прозорих механізмів взаємодії з державою.
Адміністрація президента США Джо Байдена запевняє союзників, що військова підтримка України не припиниться, попри кількість республіканців у Конгресі.
У США працюють над договором з Конгресом, який дасть можливість продовжувати військову допомогу Україні.
Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки.
Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина. Інформація уточнюється.
ДБР передало військовим гелікоптер, який АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ. Тепер гелікоптер Мі-2 буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.
Колишнє керівництво "Мотор Січ" умисно пошкодило гелікоптер, щоб не передавати його військовим. Але у ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони перегнали спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ.
Зараз вирішується питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.
Окупанти вкрили вогнем Чорнобаївку. З 1:30 і до 3-ой ранку гатили по житлових районах. По селу прийшлося 9 "прильотів".
Внаслідок обстрілу пошкоджено житло людей, освітні заклади та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв.
У Пентагоні заявили, що США готові передати Україні ракети ATACMS, як тільки Байден погодиться.
У ВМС ЗСУ повідомили, що станом на цю годину ракетоносії Чорноморського флоту заведені у пункти базування.
Під час нещодавньої повітряної тривоги у Криворізькому районі відпрацювала ППО, повідомила місцева влада.
Міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого за погану роботу під Бахмутом, повідомили аналітики ISW.
Такому рішенню передувало проведення непідготовлених контратак без жодної підтримки на Південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки. Нинішня офіційна посада Сичевого в російській армії невідома.
Раніше він командував групою військ "Захід" армії Росії у Харківській області до звільнення регіону на початку вересня 2022 року.
На півночі України Сили оборони посилюють системи ППО, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.
Таким чином, на півночі збільшили кількість мобільних вогневих груп, аби підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.
У Миколаєві в деяких районах міста було чутно звук вибуху.
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, що Путіна буде арештовано, якщо він приїде на територію країни.
У Донецькій області на перегоні "Єнакієве–Вуглегірськ" потяг переїхав російський ЗРК "Стірла-10", пишуть росЗМІ.
Унаслідок цього є щонайменше троє загиблих та двоє поранених окупантів. Як пишуть видання, водій не впорався із керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг.
У Повітряних силах повідомили, що на півдні Миколаївщини активність ворожих розвідувальних БпЛА. Працює ППО.
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано таких втрат:
Окрім цього, знищено ще один польовий пункт боєпостачання.
На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок.
На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю, у Торському Лиманської громади – амбулаторію, у Переїзному Званівської громади в зоні обстрілів 2 вулиці.
Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Черговий день для Херсона розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики.
Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.
2 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.
"Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави. Обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Дякую Естонії за своєчасну допомогу Україні!" – написав український президент.
У Миколаєві пролунав потужний вибух.
Близько 8:00 у Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.
Вночі по Інгульцю зафіксовано три “прильоти” артилерії. Ворожими снарядами знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство.
У Велетенському внаслідок влучань сталася пожежа допоміжної споруди на прибудинковій території.
У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму:
У південних та східних областях працювали сили ППО. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Усього було знищено 30 повітряних цілей:
Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 23 рази, російський ворог використав для цього 152 снаряди. Ураження зафіксовані в Херсоні, Комишанах, Благовіщенському, Придніпровському та Садовому.
Вночі противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного та Суворовського районів міста Херсон.
Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу одна людина, на жаль, загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня важкості.
Одним з підрозділів Військово-Морських Сил на Вівдні України знищено "Shahed-136".
Так, на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136".
У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину.
17 дронів-камікадзе знищено: 16 – Миколаївщина, 1 - Дніпропетровщина. На щастя, влучань не допущено.
Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.
За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.
13 безпілотників та крилата ракета – стільки ворожого залізяччя в небі над Дніпропетровською областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони.
Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.
Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.
Зранку пролунали потужні вибухи у Херсоні.
В США не виключають, що Північна Корея все ж таки уклала угоду з Росією і передає Москві озброєння. Там сказали, що стурбовані зближенням зв'язків у військовій та інших сферах між РФ та КНДР.
"Щодо Росії, ми занепокоєні посиленням зв’язків між РФі Північною Кореєю, особливо коли йдеться про будь-яку потенційну передачу зброї з КНДР в Росії або з Росії в КНДР", – зазначив представник Держдепу Метью Міллер.
Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги. В нього увійшли всюдиходи та інженерні машини для розмінування.
Так, у новий пакет допомоги увійшли:
У Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 мільярда. Про це повідомив "Голос Америки".
Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.