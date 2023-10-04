Дронова атака по Україні, влучання уламків на Дніпропетровщині: хронологія 587 дня війни

Станом на 3 жовтня в Україні триває вже 587-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники дають відсіч окупантам, а ті – зазнають потужних втрат на фронті.

Яка ситуація у дипломатичній сфері та на фронті, які країни допомагають Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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