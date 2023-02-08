Зеленський пояснив, чому ЗСУ не виходять з Бахмута

Українські захисники вже 6 місяців героїчно боронять Бахмут. Вони повинні триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після захоплення міста росіяни захочуть піти далі.

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Зеленський зазначив, що на ситуацію навколо Бахмута слід дивитися з точки зору військових і спецслужб.

Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю,

– зауважив президент.

За його словами, що зі стратегічної точки зору Бахмут не є дуже важливим, позаяк росіяни повністю зруйнували його артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута", – підсумував глава держави.

Зауважимо, що нещодавно під час пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС Зеленський висловив схожу думку – українські війська триматимуть Бахмут до останнього і підуть в контрнаступ після того, як отримають далекобійну зброю.

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Ситуація на фронті: коротко