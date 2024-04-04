Дезертирство рекордне: в росіян патова ситуація неподалік Старомихайлівки

Є повідомлення, що упродовж останнього часу серед окупантів побільшало випадків дезертирства. Часто вони опиняються буквально в патовій ситуації.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, прокоментувавши інформацію, що серед окупантів побільшало дезертирів на ділянці від Тоненького аж до Мар'їнки Донецької області.

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Окупанти перебувають в "капкані"

Як наголосив Світан, цю ділянку фронту переважно контролює Красногорівський гарнізон Сил оборони України. Тут розташований потужний укріпрайон ще з часів АТО.

Після того, як окупанти знищили Мар'їнку, вони намагаються рухатися в бік Красногорівки. Однак там розташовані зручні висоти, звідки зручно знищувати підрозділи окупантів.

Як тільки у нас є достатньо боєприпасів, то в росіян величезні втрати. Всі групи, які виходять на штурми переважно назад не повертаються. Тому є рекордне дезертирство. Це – "квиток" в один кінець. Або на Красногорівку або в інший бік, де працюють загороджувальні загони. Це – "капкан" для росіян,

– сказав Світан.

Ситуація на фронті: коротко