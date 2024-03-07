Два "Піони", "Акація" та понад 300 дронів: Тарнавський розповів про втрати окупантів

Українські сили продовжують відстоювати свої позиції в операційній зоні "Таврія". Ворог на Таврійському напрямку зазнав великих втрат у живій силі та техніці.

Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що обстановка залишається складною, проте контрольованою. Окупанти активізувалися на Оріхівському напрямку – тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі.

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Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що у оперативній зоні стратегічного угрупування військ "Таврія" противник протягом останньої доби здійснив 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 атак дронів-камікадзе, провів 57 бойових зіткнень та здійснив 899 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку окупантів. На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Командувач ОСУВ "Таврія" зазначає, що ворог активізувався на Оріхівському напрямку, де вдалося відбити 16 штурмових атак російських військ на Роботинському виступі.

За добу ворог зазнав загальних втрат:

у живій силі – 389 осіб (вбиті, поранені та 3 взяті у полон);

в озброєнні та військовій техніці – 54 одиниці, не враховуючи БПЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки);

знищено або збито 312 БпЛА різних типів.

Також серед ураженого російського озброєння – дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація" та один комплекс відеоспостереження "Муром-М". Також українські сили знищили три склади боєприпасів противника.

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