Вибухи у Херсоні, ймовірний новий пакет допомоги від США: хронологія 592 дня війни
Станом на 8 жовтня в Україні триває 592-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники продовжують потужно вести контрнаступ, а загарбники – зазнають колосальних втрат.
Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 8 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. 118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл. Окупанти здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки. Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства. У селі Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок. Внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей – чоловік 66 років та жінка 64 років. За минулу добу 16 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали 106 снарядів. Ураження зафіксовані в Комишанах, Херсоні, Антонівці та Садовому. Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 2 людини зазнали поранень середнього ступеня важкості. Потерпілих доправлено до лікарні, де їм надається медична допомога. У Чорному морі 1 носій ракет типу "Калібр". Загальний боєзапас до 4 ракет. На Херсонщині ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники. Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки. На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років. Під вогонем був і Станіслав. Наслідки удару з "Градів" з’ясовуються. За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; транспортну базу у Херсонському районі; підприємство у Бериславському районі. Через агресію 3 людини дістали поранення. Сьогодні близько 01:00 армія Росії з артилерії обстріляла Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста. Інформація про постраждалих встановлюється. 7 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. За даними ЗМІ, Джозеф Байден шукає вихід з глухого кута у відносинах з республіканцями щодо підтримки України. Президент США розглядає ідею зі схваленням великого пакета. Так, американський лідер розглядає законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України. Мовиться про суму у 100 мільярдів доларів, якої має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги. Білорусь знову перевіряє боєготовність армії. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка. За його словами, нові тренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе. У Херсоні чутно вибухи.
Яка ситуація на Запоріжжі
Харківщина під російськими обстрілами
Ворожі удари по Херсонщині
Ситуація у Чорному морі
Херсонщина знову під ворожими обстрілами
Яка ситуація на Херсонщині
Актуальні втрати Росії на фронті
На Миколаївщині знищили розвідувальний БпЛА
Яка ситуація на фронті
Втрати окупантів на фронті
Байден може запропонувати великий пакет допомоги для України
Білорусь перевіряє боєготовність армії
Вибухи у Херсоні
Ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. 118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.
Окупанти здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.
Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства.
У селі Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей – чоловік 66 років та жінка 64 років.
За минулу добу 16 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали 106 снарядів.
Ураження зафіксовані в Комишанах, Херсоні, Антонівці та Садовому.
Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 2 людини зазнали поранень середнього ступеня важкості. Потерпілих доправлено до лікарні, де їм надається медична допомога.
У Чорному морі 1 носій ракет типу "Калібр". Загальний боєзапас до 4 ракет.
На Херсонщині ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники.
Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.
Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.
Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.
На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.
Під вогонем був і Станіслав. Наслідки удару з "Градів" з’ясовуються.
За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; транспортну базу у Херсонському районі; підприємство у Бериславському районі. Через агресію 3 людини дістали поранення.
Сьогодні близько 01:00 армія Росії з артилерії обстріляла Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста. Інформація про постраждалих встановлюється.
7 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10".
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.
Наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
За даними ЗМІ, Джозеф Байден шукає вихід з глухого кута у відносинах з республіканцями щодо підтримки України. Президент США розглядає ідею зі схваленням великого пакета.
Так, американський лідер розглядає законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України. Мовиться про суму у 100 мільярдів доларів, якої має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.
Білорусь знову перевіряє боєготовність армії. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка.
За його словами, нові тренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе.
У Херсоні чутно вибухи.