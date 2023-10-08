Вибухи у Херсоні, ймовірний новий пакет допомоги від США: хронологія 592 дня війни

Станом на 8 жовтня в Україні триває 592-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники продовжують потужно вести контрнаступ, а загарбники – зазнають колосальних втрат.

Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 8 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія атакувала Одещину, успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку: хронологія 591 дня війни