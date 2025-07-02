Небезпека для прикордонних сіл: що може відбутись на Дніпропетровщині

Ситуація у Дніпропетровській області складна. Триває відселення місцевих жителів з сіл, які прилягають до лінії розмежування. Станом на сьогодні це орієнтовно 20 сіл.

Річ у тім, що місцева влада не може гарантувати безпечне проживання, перебування, переміщення на цій території Дніпропетровщини. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Читайте також Росіяни намагаються наступати у бік Дніпропетровської області, – Трегубов

"Російська влада, використовуючи FPV-дрони, артилерію, атакує будь-який об'єкт, який вважає за потрібне. Іноді з погляду розваги, в інших випадках – це військова складова. Тому цивільним залишатися там не можна", – пояснив він.

Складна ситуація

Іван Ступак зазначив, що у Новопавлівку прилітають російські КАБи. Вони можуть літати на відстань 80 – 90, за деякою інформацією, навіть до 100 кілометрів. Це означає, що у повітряному просторі Дніпропетровщини Росія так чи інакше присутня. Є дрони-спостерігачі, дрони-розвідники, дрони-камікадзе, ударні дрони.

Тому навіть якщо фізично російських військ на території Дніпропетровщини, на землі немає, то у повітряному просторі вони є. Ми повинні це враховувати. На жаль, ситуація складна,

– підкреслив він.

Цими вихідними до міста Дніпро вже прилетів російський реактивний снаряд. Багато хто злякався, що це КАБ, що він прилітає до Дніпра. Це околиці міста. Тому є побоювання, що лінія розмежування майже поруч.

Але наші військові, наші фахівці, які подивилися на той виріб, кажуть, що це щось дуже специфічне, реактивне, незвичайний КАБ. Тому саме таку відстань – приблизно 170 кілометрів – він подолав від лінії розмежування. Наразі передумов до паніки, напруги немає. Але повинні спостерігати, що відбувається,

– додав ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, російські війська намагаються просуватися у бік Дніпропетровської області. За інформацією Deep State, у Дачному на Дніпропетровщині з'явилася "сіра зона". Швидко поширилась інформація про те, що росіяни вже зовсім близько підійшли до регіону. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що насправді вороги не прорвалися в область. Бої наразі ведуться поблизу межі Донеччини та Дніпропетровщини – Сили оборони тримають там позиції.