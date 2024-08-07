Які є можливості у ворога на Донеччині: Коваленко назвав можливі сценарії

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровський та Торецький напрямки. Зараз ворог намагається продовжувати наступальні дії та захопити якомога більше територій.

Якщо говорити про позитивний сценарій розвитку подій, то не виключено, що росіяни можуть зупинитися на лінії Новогродівка – Гродівка, але є нюанс. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Є інший момент

Олександр Коваленко зазначив, що завжди є негативний та позитивний сценарій. Загарбники можуть зупинитися на лінії Новогродівка – Гродівка, адже тут їм може бути складно для подальшого просування та формування флангів як на північ, так і на південь.

Але є й інший момент. Якщо вони там зупиняться, тоді вони максимально зосередять увагу на Торецьку, Торецькій агломерації і розпочнуть підсилення цих бойових дій тим ресурсом, який звільниться після їхньої зупинки на лінії Гродівка – Новогродівка,

– припустив він.

Крім того, окупанти можуть посилити тиск на перерізання траси 0504, яка є основною логістичною артерією з Покровська на Костянтинівку.