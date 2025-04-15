Напередодні 9 травня: на який напрямок росіяни можуть сконцентрувати основний удар

Ситуація на фронті складна. Найбільше незручні напрямки для російських окупантів – це Херсонський та західна частина Запорізького. Основний зараз для ворога – це Лимано-Куп'янський напрямок.

Найбільше загарбники будуть тиснути на Луганський фронт. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Складне завдання для ворога

Роман Світан зазначив, що найбільш незручні напрямки для ворога – це Херсонський та західна частина Запорізького фронту. Тому що там кілька сотень кілометрів від основних баз. Це занадто довга логістика. Росіяни будуть проводити операції тактичного рівня, контрнаступальні дії для того, щоб розтягнути фронт. Це важливо для них.

Це означає розтягнути наші резерви, щоб частина з тих, які у нас є оперативного рівня, використовувалася, наприклад, у районі Херсона для протидії російським атакам на правий берег. У районі Василівки, Полог, Гуляйполя зв’язати війська, резерви боями, тиснути на основних напрямках,

– припустив він.

Зараз основний напрямок окупантів – це Лимано-Куп'янський напрямок. У ворога стоїть завдання витиснути українські війська з Луганської області. ЗСУ утримують частину Луганщини під контролем від Надії до Білогорівки. Білогорівка – це правий берег річки Сіверський Донець.

"Для росіян дуже незручно. Тому що з півночі вони підійти не можуть. Їм заважає Сіверський Донець та високий правий берег річки. Наш Сіверський гарнізон, який утримує тил, підтримує наші війська у районі Білогорівки. Тому для ворога дуже складне завдання повністю захопити навіть Луганську область. Треба щось сказати 9 травня", – пояснив військовий експерт.

Тому основний тиск буде на Луганський фронт. Також це частина Харківської області. В основному це Луганська область, район Білогорівки. Будуть тиснути на Торське, щоб вийти на Лиман. Зараз вони намагаються з Макіївки, Тернів просунутися у бік Борової. Тому для того, щоб зменшити присутність Сил оборони на Луганському напрямку, росіяни будуть розтягувати фронт.