Шанси будуть дуже високі: Зеленський розповів, як переламати ситуацію на полі бою

Лідер держави повідомив, що потрібно, щоб ситуація на фронті змінилася на користь України. Мова про кілька складових.

Раніше президент висловився, скільки літаків потрібно Україні. Мова про понад сотню, причому це можуть бути не тільки F-16.

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Що може переламати ситуацію на фронті: думка Зеленського

Нам потрібно укомплектувати резерви. Це серйозна кількість наявних бригад, багато з них порожні. Нам треба це зробити, щоб хлопці мали нормальну ротацію,

– сказав президент.

Це покращить моральний стан бійців, вирішить питання справедливості та, певна річ, дасть бійцям можливість нарешті відпочити. Але для цього потрібно, щоб були підготовлені резерви. Тому кошти слід спрямувати передусім на ці резерви.

"Не може воювати просто піхота, без укомплектованих механізованих бригад", – зауважив Зеленський.

А загалом, щоб виграти війну, українська армія повинна бути технічно потужнішою за російську. Високі шанси будуть, якщо з'явиться паритет один до одного в техніці.

ППО має прикрити енергетику

Гарант влучно висловився: скільки б гучно Україна не говорила про це, та наші слова, на жаль, тихіші, аніж російські ракети, які б'ють по енергетиці.

Президент сказав, що не розуміє логіки Заходу, адже країни могли би надати декілька систем ППО і це вирішило би питання щодо захисту. Натомість зараз мають "їхати тисячі генераторів" – теж із Заходу, за допомогою яких Україна намагається відновити енергетику.

Тим часом було б достатньо захистити від балістики ключові енергетичні об'єкти. Україна вдячна тим країнам, які надали системи Hawk, IRIS-T, SAMP/T, Patriot. Але наша держава все одно відчуває дефіцит ППО.

Дуже багато дронів. Зрозуміло, що військові економлять, зрозуміло, що випускати ракети по дронах не вийде, бо дефіцит ракет. До того ж питання в тому, що ракети повинні працювати проти ракет,

– пояснив президент.

Те, скільки ракет випускає по нас Росія, залежить ще й від того, чи поставили їй зброю Іран та Північна Корея. Наша держава має поки що 25% від того, що потрібно для захисту.

Зеленський сказав: до тих ППО, які вже є, потрібно ще сім систем, щоб захистити критичну інфраструктуру.