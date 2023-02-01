"Окупанти підтягують резерви, але ми забезпечуємо їм "конвеєр смерті": аналіз фронту від Жданова

Через нестачу військ на Донбасі росіяни проводять перегрупування особового складу. Навіть це не допоможе їм протистояти ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ворог продовжує атакувати численні території України.

Цікаво Україну чекає "дуже активна" фаза війни із Росією: що прогнозує розвідка

Яка ситуація із нарощуванням сил ворога

Олег Жданов пояснив, що наразі в найгарячіших точках фронту росіяни підтягують резерви.

Ми забезпечуємо їм конвеєр. Це конвеєр смерті в тому плані, що ми завдаємо їм збитків,

– наголосив він.

За його словами, окупанти просто вимушені перегрупуватися, намагаючись забезпечувати постійний стан атаки на українські підрозділи.

"Досягти хоча б якогось успіху у просуваннях для них стає просто неможливим", – зауважив він.

Зокрема, ЗСУ вдалося відбити атаки окупантів в районі населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Красна Гора, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар в Донецькій області.

Олег Жданов розповів, яка ситуація на фронті: дивіться відео

Чи готові росіяни йти у наступ

Водночас на Волинському, Сіверському і Слобожанському напрямку ситуація без суттєвих змін.

Наступальних групувань ворога не зафіксовано,

– розказав військовий експерт.

Жданов повідомив, що на полігонах у Білорусі почалися командно-штабні навчання, тобто тренування штабів із керування об’єднаним групуванням військ.

"Росія не полишає надії, що Лукашенко віддасть наказ про входження білоруських Збройних сил у війну на стороні Росії”, – зосередив увагу він.

За даними української розвідки, на території Білорусі знаходиться вже близько дев’яти тисяч військовослужбовців.

По різних оцінках прибуло до чотирьох тисяч, тобто іде ротація,

– зауважив Жданов.

Військовий експерт додав, що близько п’яти тисяч окупантів було перекинуто на Донецьку область.

Чи є зміни на фронті

Ворог не зупиняється і продовжує тероризувати населені пункти поблизу державних кордонів України постійними обстрілами. Це що призводить до втрат серед цивільного населення і руйнування приватної власності.

"Окупанти обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської і Харківської областей на всю глибину, на яку дістає російська артилерія", – пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт розказав, що на Куп’янському та Лиманському напрямку особливих змін немає.

Там продовжуються позиційні бої, противник підтягує резерви та проводить перегрупування,

– наголосив він.

На його думку, найближчими днями очікується відновлення наступальних дій з метою зупинити просування українських військ.

"Ми також проводимо перегрупування. Зараз інтенсивність бойових дій на цих двох напрямках трохи знизилася", – зосередив увагу він.

За словами Жданова, на Бахмутському напрямку противник захопив населені пункти Сакко і Ванцетті. За них ще точаться бої.

Також росіяни атакують із Кліщіївки в сторону Івановського.

Вони рвуться в бік Івановського для того, щоб перерізати трасу. Наші війська зупинили їх у чотирьох кілометрах біля траси,

– розказав він.

Проте навіть у такій ситуації постачання військ гарнізону проходить без перебоїв за всіма нормами.

Ситуація на Донеччині: останні новини