У розвідці пояснили, про що свідчить підготовка Путіна до затяжної війни

План Владіміра Путіна щодо швидкого захоплення України провалився. Після цього кремлівський диктатор вирішив змінити тактику й перейти до затяжної війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, Путін планував швидку війну, однак Росії не вдалося захопити Україну.

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В інтересах України швидко закінчити війну

"Ця концепція так званої "спецоперації", насправді грубого вторгнення на територію України, полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засобу супротивника і взагалі план так званої "спецоперації" – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося", – сказав Юсов.

Представник ГУР заявив, що раніше Путін не планував війну на виснаження. Проте ситуація змінилася на тлі подій на фронті, внаслідок чого Росії потрібно ставати на "військові рейки".

Вони мобілізують усі резерви та кошти. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру військової економіки на території Росії. Безумовно, це те, до чого готується Путін,

– зазначив Юсов.

Натомість в Україні, як наголосив представник розвідки, протилежне завдання. "Саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ні Україні, ні всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", – заявив Юсов і додав, що зараз важливо акумулювати сили та ресурси, щоб завершити війну цьогоріч.

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