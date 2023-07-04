ЗСУ успішно відбивають атаки ворога, окупанти переобладнують дитячі табори на шпиталі, – Генштаб

Російські окупанти продовжують намагатися атакувати Україну. Однак наші захисники дають відсіч ворогу і потужно відбивають його.

Загалом за минулу добу ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені.

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ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на кількох напрямках

Станом на 4 липня ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Окупанти масово переобладнують дитячі табори на шпиталі

оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки – Харківської.ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ Харківської області; Невське і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині.під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Кліщіївка Донецької області.противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.під ворожими авіаударами та вогнем артилерії наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре і Побєда Донецької області.ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське та Золота Нива Донецької області.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим солдатам. Так, у населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору терористи облаштували військовий шпиталь, де перебуває понад 100 поранених терористів.

По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. У безпосередній близькості розташовані житлові будинки місцевого населення.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області. Там окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Водночас територія табору використовується для зберігання військової техніки.

Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.