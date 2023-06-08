Майже 200 будинків – під водою: у Голій Пристані люди рятують інших під російські обстріли

Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС затопило багато населених пунктів Херсонщини. Зокрема, вода розлилася й на тимчасово окуповані території, серед яких місто Гола Пристань.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як місцеві намагаються врятуватися. Ролик опублікував голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Затопило майже 200 будинків

Після підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованій росіянами Голій Пристані значно піднявся рівень води. Місто буквально перетворилося на озеро – його практично повністю затопило.

Дивіться, що відбувається у Голій Пристані: відео

Прокудін також показав кадри з тимчасово окупованої Голої Пристані.

Люди допомагають іншим врятуватися від "великої води" під російські обстріли. Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків,

– зазначив посадовець.

За його словами, рівень води продовжує зростати щогодини.

"Рідні, тримайтеся. Увесь світ бачить, що з вами роблять російські терористи. Ми робимо все можливе, аби вирвати вас з лап терористів!" – підсумував голова ОВА.

Місцеві рятують інших, попри обстріли: відео

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ також повідомили, що зараз відбувається у Голій Пристані.

"У місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них", – зауважили захисники.

На дахах відібраних у місцевих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

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Підрив Каховської ГЕС: коротко