Фактично тривають бойові дії: Росія відчутно посилила обстріли Харківщини
Російські загарбники значно посилили цинічні обстріли Харківщини. Сьогодні прикордоння та лінія фронту є тотожними поняттями.
Так, окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, у місті Куп'янськ загарбники пошкодили цивільне підприємство.
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Росіяни посилили обстріли Харківщини
Водночас у селищі Дворічна росіяни влучили у квартиру на 2 поверсі, ворожий снаряд просто влетів у помешкання. Крім того, там пошкоджено приватне домогосподарство та дах будівлі. На щастя, упродовж цієї доби внаслідок обстрілів загарбників немає поранених.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Куп'янському напрямку є певні скупчення російських військ. Окупанти активізували зусилля у бік Кремінної – наразі там фактично проходить лінія фронту та тривають активні бойові дії.
Щодо інших територій області та скупчення – є певне маневрування військ і по Білгородському, і по Богодухівському напрямках. Збройні Сили адекватно реагують на ці виклики та загрози, приймають відповідні рішення,
– повідомив очільник Харківської ОВА.
За його словами, збільшення обстрілів пов'язане зі спробами ворога максимально розтягнути лінію фронту.
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Атаки окупантів на Харківщині
- Російські загарбники розстріляли автобуси з цивільними під час окупації Борової, що на Харківщині. Трагедія сталася ще 14 квітня 2022 року. Нині правоохоронці збирають докази російського злочину. Відкрито кримінальне провадження.
- Ворог постійно тероризує прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківщини. 20 січня окупанти обстріляли населені пункти цих районів зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів. На жаль, внаслідок цинічної атаки росіян є загиблі та постраждалі.
- Куп'янський район області страждає від терору загарбників чи не найбільше. У Вовчанську окупанти влучили у навчальний заклад. Там сталося займання даху, яке ліквідувала ДСНС.
- Водночас 16 січня, ворожого обстрілу зазнав сам Куп'янськ. Окупанти вдарили по сектору багатоповерхівок. Як наслідок, під будинком утворилася величезна вирва, пошкоджено стіни та вибиті вікна. Є поранені серед цивільного населення.