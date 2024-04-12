Як закрити Харків від обстрілів: Повітряні сили назвали єдине ефективне рішення

Харків щодня страждає від постійних обстрілів, які чинять російські загарбники проти мирного населення. У Повітряних силах розповіли про складнощі стосовно розв'язання цього питання та назвали наразі єдине ефективне рішення щодо ситуації у регіоні.

Зокрема, у Повітряних силах прокоментували й те, чи справді росіяни знищили Трипільську ТЕС за допомогою нової крилатої ракети Х-69. Ці дозвукові крилаті ракети ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35.

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Відстань надзвичайно коротка

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону повідомив, що варто розуміти той факт, що відстань від Харкова до кордону з Росією надзвичайно мала. Він зауважив, що росіяни дуже часто застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні для того, аби завдавати потужного удару.

Відстань дуже часто вирішує питання і швидкість, з якою летять ці ракети, дуже велика. Вона дає дуже мало часу на ефективне застосування наших систем. Тому, у такій ситуації ефективним рішення наразі може бути стримування саме тактичної авіації ворога, який застосовує керовані авіаційні бомби,

– сказав речник Повітряних сил.

За його словами, результативним також буде виявлення вищезгаданих систем і випередження їх у завдаванні вогневого удару або ж контрудару. Йдеться також про системи ППО різних типів, використання яких залежить від цілей, які будуть атакувати населений пункт.

Однак, як додав Ілля Євлаш, для цього потрібна підтримка наших партнерів.

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