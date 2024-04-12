Як закрити Харків від обстрілів: Повітряні сили назвали єдине ефективне рішення
Харків щодня страждає від постійних обстрілів, які чинять російські загарбники проти мирного населення. У Повітряних силах розповіли про складнощі стосовно розв'язання цього питання та назвали наразі єдине ефективне рішення щодо ситуації у регіоні.
Зокрема, у Повітряних силах прокоментували й те, чи справді росіяни знищили Трипільську ТЕС за допомогою нової крилатої ракети Х-69. Ці дозвукові крилаті ракети ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35.
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Відстань надзвичайно коротка
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону повідомив, що варто розуміти той факт, що відстань від Харкова до кордону з Росією надзвичайно мала. Він зауважив, що росіяни дуже часто застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні для того, аби завдавати потужного удару.
Відстань дуже часто вирішує питання і швидкість, з якою летять ці ракети, дуже велика. Вона дає дуже мало часу на ефективне застосування наших систем. Тому, у такій ситуації ефективним рішення наразі може бути стримування саме тактичної авіації ворога, який застосовує керовані авіаційні бомби,
– сказав речник Повітряних сил.
За його словами, результативним також буде виявлення вищезгаданих систем і випередження їх у завдаванні вогневого удару або ж контрудару. Йдеться також про системи ППО різних типів, використання яких залежить від цілей, які будуть атакувати населений пункт.
Однак, як додав Ілля Євлаш, для цього потрібна підтримка наших партнерів.
Яка ситуація у Харкові: останні новини
- Відомо, що вдень 10 квітня, окупанти здійснили обстріл Липців та Малої Данилівки. Унаслідок чого загорівся магазин та аптека. Серед травмованих: жінка 38 років та 17-річний хлопець. Загинули дві жінки 59 та 42 років та 14-річна дівчина.
- Ба більше, російські загарбники скинули дві авіабомби на Вовчанськ. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення лікарні, приміщення центру здоров’я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця.
- Зранку 11 квітня у Харкові пролунало щонайменше 10 вибухів. Під ударом ворога опинилася критична інфраструктура міста. Вдосвіта у місті та області почалися перебої зі світлом. Повідомлялося, що профільні служби аналізують наслідки ворожої атаки.
- Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у трьох районах області проведуть примусову евакуацію. Вона відбуватиметься із 47 населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Йдеться лише про ті села та селища, які розташовані близько до кордону із Росією.