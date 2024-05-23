У 3 ОШБр розповіли про запеклі бої на Харківському напрямку і тактику росіян

Генштаб передає, що ситуацію на Харківському напрямку вдалося стабілізувати. Хоча ворог систематично проводить штурмові та рейдово-ударні дії, вони навряд чи допоможуть їм досягти хоч якогось стратегічного результату.

Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що бої на лінії фронту тривають кожного дня. Однак навіть маючи перевагу в кількості особового складу, засобів та боєприпасів, росіяни розраховують виключно на тактичні цілі та результати, які здобуваються на передньому краю, при цьому носячи великі втрати.

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Противник скупчує резерви

Родіон Кудряшов пояснив, що противник скупчує резерви на Харківському напрямку та намагається за допомогою них тримати динаміку та інтенсив на передньому краї. Але навіть із залученням резервів противник не досягає великих стратегічних цілей. Це виключно тактичні цілі.

Формально це виглядає наступним чином: Збройні Сили сидять в укріпленнях, відбивають один, другий, п'ятий, сьомий штурм. На сьомий штурм, коли Сили оборони виснажені і не мають боєкомплекту, ми змушені відходити на вигідніші позиції, а противник таким чином забирає певні клаптики, але досить великою ціною,

– підкреслив майор Збройних Сил України.

Він зауважив, що великих проблем 3 бригада на сьогодні не має, але це щоденна і систематична робота як командування, так і солдатів, сержантів, офіцерів, які несуть службу на передньому краї, адже саме вони дають результат Збройним Силам України.

Більший мобілізаційний потенціал

Що ж до сил противника, то він має перевагу в кількості засобів і великій кількості особового складу. Мобілізаційний потенціал Росії у десятки разів більше, ніж потенціал нашої країни. І саме такою великою кількістю, тобто навалами – волновими, штурмовими і рейдовими діями, – противник реалізовує свою стратегію.

Тобто за одним відділенням піхоти, яке знешкоджує і ліквідує оборонні рубежі Збройних Сил України, противник пускає друге, третє, четверте відділення. І так – поки не досягне свого результату,

– сказав Родіон Кудряшов.

Також росіяни пускають одну за одною колони своєї техніки, яку ЗСУ вщент розбивають. Проте ворог на вбиті українськими бійцями міномети та гармати виставляє нові гармати, дістаючи їх просто так зі складу.

"Тому ворог не змінює тактику, маючи основну перевагу – це велику кількість особового складу і засобів", – підсумував заступник командира 3 окремої штурмової бригади.

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