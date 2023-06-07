"Район затоплений не водою, а фекаліями": яка ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Російські терористи 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода затопила багато населених пунктів Херсонщини, зокрема й обласний центр.

У Херсонській міськраді розповіли, що працівники водоканалу докладають максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення в місті. Наразі немає води у мікрорайоні Корабел.

Причина – відсутність електропостачання та затоплення двох помпових станцій водопроводу, а також трьох помпових станцій каналізації.

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Працівники водоканалу посилено працюють

У Херсоні також затопило ще 3 помпові станції каналізації та 15 артезіанських свердловин у прибережних районах. Наразі проводять відкочування води з об'єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання.

Міські очисні споруди працюють в штатному режимі. Можливе тимчасове зниження тиску води у водопровідній мережі. Вчора працівники Водоканалу ліквідували аварії водопроводу в мікрорайоні ХБК та на Забалці. Виконали планову заміну пожежного гідранта та засувки в Центрі міста,

– повідомили у міськраді.

Також вже відремонтували ділянки напірного колектора у селі Степанівка.

"Якість води у комунальній мережі відповідає нормативним показникам. Працівники Херсонводоканалу цілодобово виконують покладені на них завдання із забезпечення херсонців послугами водопостачання та водовідведення", – мовиться у повідомлені.

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В одному з районів плавають фекалії

В ефірі "Радіо Свобода" херсонка та волонтерка Ольга Цилінко з мікрорайону Забалка розповіла, що залишилася без будинку.

Це був жах. Район затоплений не водою, він затоплений фекаліями,

– зазначила жінка.

За її словами, лише на Забалці є до тисячі підтоплених домогосподарств.

"Я думаю, що наслідки будуть набагато страшніші, тому що домівки нашого району не мали каналізації, а вигрібні ями заповнились водою. В умовах літньої спеки це дуже небезпечно", – пояснила Цилінко.

Вона додала, що її родина не чекала евакуації, а виїжджала самостійно та допомагала сусідам

"Ми встигли взяти лише документи, більше нічого. Я зараз перед вами в халаті стою", – підсумувала жінка.

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