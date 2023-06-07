"Район затоплений не водою, а фекаліями": яка ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС
Джерело:Херсонська міська рада
Російські терористи 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода затопила багато населених пунктів Херсонщини, зокрема й обласний центр.
У Херсонській міськраді розповіли, що працівники водоканалу докладають максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення в місті. Наразі немає води у мікрорайоні Корабел.
Причина – відсутність електропостачання та затоплення двох помпових станцій водопроводу, а також трьох помпових станцій каналізації.
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Працівники водоканалу посилено працюють
У Херсоні також затопило ще 3 помпові станції каналізації та 15 артезіанських свердловин у прибережних районах. Наразі проводять відкочування води з об'єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання.
Міські очисні споруди працюють в штатному режимі. Можливе тимчасове зниження тиску води у водопровідній мережі. Вчора працівники Водоканалу ліквідували аварії водопроводу в мікрорайоні ХБК та на Забалці. Виконали планову заміну пожежного гідранта та засувки в Центрі міста,
– повідомили у міськраді.
Також вже відремонтували ділянки напірного колектора у селі Степанівка.
"Якість води у комунальній мережі відповідає нормативним показникам. Працівники Херсонводоканалу цілодобово виконують покладені на них завдання із забезпечення херсонців послугами водопостачання та водовідведення", – мовиться у повідомлені.
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В одному з районів плавають фекалії
В ефірі "Радіо Свобода" херсонка та волонтерка Ольга Цилінко з мікрорайону Забалка розповіла, що залишилася без будинку.
Це був жах. Район затоплений не водою, він затоплений фекаліями,
– зазначила жінка.
За її словами, лише на Забалці є до тисячі підтоплених домогосподарств.
"Я думаю, що наслідки будуть набагато страшніші, тому що домівки нашого району не мали каналізації, а вигрібні ями заповнились водою. В умовах літньої спеки це дуже небезпечно", – пояснила Цилінко.
Вона додала, що її родина не чекала евакуації, а виїжджала самостійно та допомагала сусідам
"Ми встигли взяти лише документи, більше нічого. Я зараз перед вами в халаті стою", – підсумувала жінка.
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Росія підірвала Каховську ГЕС: останні новини
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що до підриву Каховської ГЕС росіяни готувались заздалегідь й все чітко спланували. У розвідці звернули увагу й на хаотичну реакцію російської пропаганди на черговий терористичний акт загарбників.
- Варто зауважити, що росіяни залишили напризволяще мешканців тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонської області. Люди не мають їжі, води, світла, а рівень води щогодини збільшується. Мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Українським захисникам вдалося зробити неможливе та передали їм дроном воду.
- Окупанти досі не усвідомлюють наслідків страшної катастрофи, яку самі ж скоїли. Вода повністю затопила позиції ворога. Тож зараз росіяни фактично змушені тікати, аби не втопитися.