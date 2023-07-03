Хочуть спричинити якнайбільше пожеж, – Хлань пояснив небезпеку запалювальних снарядів росіян

Російські окупанти періодично застосовують проти мирного населення Херсонщини запалювальні снаряди. Унаслідок таких ударів спалахують численні пожежі.

Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, мовиться про чергові теракти ворога з метою залякати населення.

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"Сьогодні о другій ночі окупанти завдали удару запалювальними снарядами. Здебільшого б'ють якраз по приватному сектору, щоб спричинити якнайбільше пожеж і пошкоджень", – розповів Хлань.

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Звільнення Півдня триває

Українські війська продовжують поступове просування на Південному напрямку. Захисники рухаються повільними темпами, бо ворог готував лінію оборони ще з весни 2022 року.

Ситуацію ускладнив підрив Каховської ГЕС з боку окупантів. Прорвати фронт там тепер неможливо через підтоплення й мокрий ґрунт, однак це лише питання часу та погодних умов.

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У Збройних Силах підтвердили, що в районі Антонівського мосту тривають важкі бої, і вкотре закликали дотримуватись інформаційної тиші. Між нашими захисниками та окупантами – запекла контрбатарейна боротьба в цій зоні.

Станом на ранок 3 липня українські військові зачищають ворожі позиції на Антонівському мосту. Однак ворог вперто повертається назад.

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