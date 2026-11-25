Правобережжя Херсонщини стикається з посиленим тиском російських окупаційних військ, які завдають ударів по критичній інфраструктурі та намагаються ускладнити підготовку до зимового періоду. Місцеве населення продовжує жити й працювати в умовах щоденних атак безпілотників та артилерії.

Оперативна обстановка на правобережжі Херсонської області залишається вкрай напруженою через безперервні ворожі атаки. Про поточні реалії обласного центру та прилеглих населених пунктів в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

Як росіяни тероризують правобережжя Херсонщини?

За словами журналістки, після нещодавнього короткочасного затишшя загарбники повернулися до звичного щоденного терору місцевого населення. Вибухи в місті та на всьому правобережжі лунають регулярно по кілька разів на годину.

Обстрілюють росіяни 24 на 7, повідомлення про обстріли постійно надходять у моніторингових каналах. Вибухи в Херсоні, взагалі обстановка на правобережжі – це по кілька разів на годину чути вибухи. Кілька разів на день протягом години б'ють з різних видів озброєння, це FPV-дрони, які не припиняють сафарі на людей,

– розповіла Євгенія Вірлич.

Війська країни-агресорки також систематично скидають боєприпаси та запускають розвідувальні дрони над житловими кварталами, цілеспрямовано полюючи на цивільних громадян та автотранспорт.

Загроза опалювальному сезону через обстріли

Окрім постійної небезпеки ударів з повітря, окупаційні війська намагаються зірвати початок опалювального сезону та руйнують критичну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність міста. Періодично цілі райони залишаються без електропостачання.

Росіяни роблять все можливе, щоб не було світла. Сьогодні в кількох районах Херсона світла не було з ночі й десь майже до пополудня. Тим не менш комунальники продовжують працювати в героїчних умовах, так само як і лікарі,

– повідомила журналістка.

Попри щоденні атаки ворога, у Херсонській міській громаді та прилеглих старостинських округах наразі залишається понад 65 тисяч жителів. Медична система функціонує, хоча місту відчутно бракує профільних фахівців через небезпечні умови праці.

Психологічний тиск та шантаж штурмами

Російська армія не припиняє здійснювати постійний інформаційний та психологічний тиск на населення. Противник регулярно поширює дезінформацію про нібито присутність своїх передових підрозділів у різних районах Херсона.

Росіяни постійно намагаються і штурмувати правий берег і провокують, вкидають дезінформаційні меседжі про те, що вони вже в Херсоні: то в Дніпровському районі, то в мікрорайоні Острів. Не виходить у них, але це виключно завдяки нашому війську,

– зазначила пані Євгенія.

Вона також додала, що захисники України прораховують усі плани противника та стримують ворожі наміри форсувати Дніпро чи просунутися вперед.

Чому в Україні немає безпечних місць?

У прифронтових містах сигнали повітряної тривоги часто лунають уже після початку обстрілів або не повідомляють про раптові удари артилерії та безпілотників. Водночас повномасштабна війна демонструє, що абсолютно безпечних міст у межах країни сьогодні немає.

Навіть виїжджаючи в інші регіони, зокрема до західних областей чи столиці, люди опиняються під загрозою масованих ракетних ударів та атак ударних дронів, які ворог спрямовує по цивільних об'єктах усієї держави.