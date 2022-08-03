Людей вивезли у невідомому напрямку, – активіст про помсту ворога за удар у потяг на Херсонщині

російські окупанти почали репресії проти жителів смт Брилівка на Херсонщині. Так вони мстяться за успішний удар ЗСУ по військовому ешелону на однойменній залізничній станції.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він підтвердив, що ЗСУ попрацювали там на славу: влучним ударом вдалося знищити до 50 окупантів, багато військової техніки та інших матеріалів. Руки-ноги загарбників валялися по всій залізничній станції.

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Молчанов уточнив, що серед знищених окупантів були і офіцери, і цивільні росіяни – працівники російської залізниці, які мали переганяти туди-сюди вантажі загарбників.

Тепер окупанти почали мститися

російські нелюди почали застосовувати репресії щодо мешканців Брилівки. Вони вивезли все чоловіче населення у невідомому напрямку. А жінок, дітей та старших людей виселяють з приватного сектору в інші райони Брилівки.

Так вони хочуть вберегтися від подальших ударів ЗСУ. Окупанти переконані, що хтось із місцевих мешканців навів українську армію саме на цю залізничну станцію.

росіяни, схоже, не розуміють, як наводиться HIMARS. Для цього є американські супутники та відповідні координати геолокації. Ці системи набагато точніші, ніж в російській ГЛОНАСС, де супутників менше та гірша якість. Хто колись користувався "яндекс картами", той зрозуміє, – зазначив Молчанов.

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