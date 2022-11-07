Навіщо Росія кидає "чмобіків" на Херсонщину: військовий назвав основні причини

Інформація, що росіяни масово тікають з Херсонщини – неправдива. Вони дійсно виводять регулярні війська, але закидають туди мобілізованих.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, і російські військові, і пропагандисти готуються до кількох сценаріїв на цьому напрямку. У них є різні методички – в разі втечі, "котла" або ж оборони.

До теми Окупанти накопичують плавзасоби біля Херсона: з’явилися супутникові знімки

Росіяни не тікають з Херсонщини

Сазонов підкреслює – російські окупанти не тікають з Херсонщини. Звідти вивозять боєздатні підрозділи, а на їх місце перекидають "чмобіків". На одного військового приходять 3 ненавчених, погано екіпірованих мобілізованих.

Вони не біжать з Херсона. Там не буде легкої прогулянки. Дуже напружений напрямок, специфічна місцевість. Там плоска, як стіл, територія. Працює ворожа авіація, артилерія та ракетні війська. Йти в наступ там дуже складно,

– наголошує Сазонов.

Накидавши на передові позиції мобілізованих та зеків, окупанти хочуть, щоб підрозділи ЗСУ загрузли під час наступу та втратили темп. Тоді росіяни намагаються гатити по українських військових, адже вони фактично "розкриті".

Чому Росія кидає мобілізованих на Херсонщину – пояснює Сазонов: дивіться відео

Що відбувається на Херсонщині: коротко