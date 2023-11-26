Паніка ворога перейшла в інформаційну ізоляцію: ЗСУ розширюють плацдарми на Херсонщині

Українські військові закріплюють свої успіхи на лівобережжі Херсонщини на тлі дедалі більшої паніки російських окупантів. Однак ворог змушений замовчувати свої проблеми.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на лівобережжі Дніпра. За його словами, Сили оборони не лише утримують позиції, а й розширюють їх.

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"Окупантам почали викручувати гайки, тому що ті позиції вже стали доволі укріпленими й розширеними. Паніка російських окупантів перейшла в інформаційну ізоляцію, тому що цю інформацію окупанти почали блокувати", – пояснив Хлань.

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Ворог не знайшов інакшого виходу із ситуації, крім як замовчувати її. Така поведінка свідчить про неспроможність росіян щось зробити і припинити розширення плацдарму.

Евакуація ворога також засекречена

Генштаб ЗСУ 17 листопада підтвердив успіх українських військових на лівобережжі Херсонщини. Головна мета рейдових дій полягає у витісненні ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити населення від його артилерії.

"З'являлась інформація щодо евакуації біля Олешків, але окупанти знову заблокували цю інформацію", – зазначив Хлань.

Натепер ворог цілком таємно вивозить окупаційну адміністрацію і переводить колаборантів.

До слова, плацдарми розташовані біля населених пунктів, де фактично не залишилось людей.

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