Дефективний підрозділ "Дніпро": кого росіяни кинули на оборону лівобережжя Херсонщини

Росія кинула у Херсонську область групу військ "Дніпро". Серед усіх окупаційних підрозділів саме цей є найгіршим. Порівняно із іншими групами "Дніпро" слабша за особовим складом, комплектацією, можливостями наступу та оборони.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, підрозділ "Дніпро" має цікаву історію формування.

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"Якщо групу "Дніпро" порівнювати по якості, наприклад, з групою "Схід", яка перебуває у Запорізькій області та частково у Донецькій, або "Центр" чи "Захід", які оперують на Лимано-Куп'янському напрямку, то "Дніпро" набагато гірше за штатною комплектацією, особовим складом, можливостями наступального, оборонного характеру. Їх дуже цікаво формували", – сказав він.

Окупанти змушені обирати одне з двох

Олександр Коваленко зазначив, що коли росіяни тікали з правобережної Херсонщини, у них була впевненість, що перша, друга та третя лінії оборони по лівому берегу, а також Дніпро є безсумнівними перепонами для будь-яких дій ЗСУ.

Отже, основна комплектація, сили та ресурси, які потрібні – це Запорізька область або Бахмутський напрямок. Хоча тоді насамперед на Бахмут все відправлялося, майже усі ресурси. У такий спосіб сформувалась ця дефективна група військ "Дніпро",

– пояснив військовий оглядач.

Зараз попри усі проблеми з ресурсами у ворога, частково вони переміщують деякі підрозділи у Запорізьку область, щоб підсилити групу військ "Схід". Це вперше відбулось у середині червня – на початку липня, коли вони були змушені використовувати свої резерви у Запорізькій області та підсилювати тилову зону підрозділами, які перетягувались з Херсонської області.

Однак згодом у Херсонській області збільшувалась «сіра» зона. Це призупинило використання групи військ "Дніпро". Зараз попри те, що "сіра" зона продовжує збільшуватись, вони змушені деякі підрозділи перетягувати у Запорізьку область, розуміючи усі ризики.

"Змушені, тому що навіть 76-та десантно-штурмова дивізія не нескінченна. 234-й та 237-й десантні полки, які саме від цієї дивізії були передислоковані у Запорізьку область, скоро можуть закінчитись, ресурсу тоді не буде. Отже, вони змушені обирати одне з двох", – додав Коваленко.

Ситуація у Херсонській області: останні новини

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах ворога.

15 вересня російська окупаційна армія скинула авіабомбу на тимчасово окуповану Нову Каховку Херсонської області. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

Партизани руху опору "Атеш" 16 вересня зазначили, що вони провели вдалу диверсію в Генічеську Херсонської області. Внаслідок цього були знищені дві вантажівки російських солдатів. У цих транспортних засобах перебував особовий склад армії країни-агресорки.

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени 2022 року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.